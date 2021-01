Sénégal: Balance des paiements en 2019 - Le pays affiche un excédent de 146,5 milliards de FCfa

La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) a procédé, jeudi, à la diffusion des comptes extérieurs du Sénégal. Le document présenté fait état d'un excédent de 146,5 milliards ainsi que d'un déficit commercial passé de 14,6 en 2018 à 12,2 % en 2019.

En 2019, le solde global de la balance des paiements du Sénégal s'est établi à 146,5 milliards contre 527,2 milliards en 2018 et 125,6 milliards en 2017. C'est ce qu'a révélé la Direction nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) qui a tenu, hier, par visioconférence, la 13ème édition de la Journée annuelle de diffusion des comptes extérieurs du Sénégal. Cet exercice fournit des informations sur l'orientation géographique, les échanges du Sénégal avec l'extérieur ainsi que les ressources mobilisées pour assurer la couverture du besoin de financement de l'économie. C'est également l'occasion de diagnostiquer la dynamique de la balance des paiements dont la bonne tenue est un signe de compétitivité extérieure et un gage de contribution à la crédibilité de notre monnaie commune, selon le directeur national de la Bceao Sénégal, Ahmadou Al Amin Lô.

L'analyse du profil de la balance des paiements en 2019, des estimations pour 2020 et de leur dynamique au cours des cinq dernières années fait ressortir un certain nombre de constats. Il s'agit de la persistance du déficit structurel du compte des transactions courantes, en lien avec un déficit commercial soutenu, d'une concentration des importations, en 2019, autour des produits pétroliers, pharmaceutiques et alimentaires, des machines et des engins de transport. L'on observe également une concentration des exportations autour de l'or non monétaire, des produits de la pêche, du pétrole, des acides phosphoriques et de l'arachide.

La balance des paiements fait aussi ressortir une forte dynamique des transferts des migrants qui ont augmenté de 44 % en cinq ans et un solde positif du compte de capital en rapport.

Dans sa présentation, le chargé de la Balance des paiements et de la réglementation des changes, Moussa Thiam, dit avoir noté une progression concernant l'or, le zircon, l'acide phosphorique et les produits halieutiques. Il précise que toutes ces activités ont été « assez dynamiques », avec une progression avoisinant les 20 %. D'après lui, en 2019, la Bp a profité d'un certain ralentissement des importations alimentaires et pétrolières. Aussi, les importations nettes de ces derniers produits ont reculé de moins de 14 %.

Amélioration de 198 milliards de FCfa du déficit commercial

Présidant la cérémonie d'ouverture, le secrétaire général du ministère des Finances et du Budget, Abdoulaye Samb, a rappelé l'un des défis majeurs du Sénégal qui, selon lui, réside dans l'atténuation du déficit de la balance commerciale. Ce dernier est évalué à 12,2 % du Pib en 2019 contre 14,6 % en 2018, soit une amélioration de 198 milliards de FCfa en valeur absolue. Elle est imputable, d'après Moussa Thiam, de la Bceao et au dynamisme de certaines exportations.

Cet avis est partagé par le secrétaire général du ministère des Finances et du Budget. Abdoulaye Samb relève que la dynamique des exportations de biens reste imprimée par la bonne tenue des expéditions minières (l'or non monétaire, le zircon et le titane), ainsi que des ventes à l'extérieur des produits halieutiques, pétroliers, horticoles et d'acide phosphorique.

Embellie du déficit des comptes extérieurs et des biens

Pour ce qui est des comptes extérieurs, le déficit du compte courant rapporté au Pib s'est amélioré de 1,5 point par rapport à 2018. Le déficit du compte des biens a lui aussi connu une amélioration de 11,0 %, soit 1689 milliards de FCfa en 2019. S'agissant du déficit du compte de revenu primaire, il est établi à 383,7 milliards contre 333,7 milliards en 2018, soit un recul de 50 milliards de FCfa. Le solde de la balance des services a connu le même sort avec une dégradation de 83,2 milliards de FCfa due, entre autres, à l'accroissement des services spécialisés au profit des entreprises minières et pétrolières ainsi qu'à la baisse de l'excédent des services de communication. Le Comité constate toutefois la progression du Poste voyage de 19 milliards de FCfa.

CONTRECOUPS DE LA COVID-19

95,6 milliards d'excédents projetés pour 2020

Entre 2018 et 2019, le besoin en financement est passé de 985 à 895,5 milliards de FCfa. Avec la pandémie de la Covid-19, il est projeté à 1253 milliards en 2020. « Avec la Covid-19, tous les soldes se dégradent », reconnait l'assesseur de la Faculté des Sciences économiques et de gestion (Faseg), le Pr Abou Kane. Ainsi, l'excédent du solde de la balance des paiements devrait chuter à 95,6 milliards en 2020.

Les estimations, au titre de l'année 2020, font aussi ressortir une aggravation du déficit courant de 2,9 points à 10,9 % du Pib, tirée principalement par les prestations de service réglées sur l'extérieur en lien avec le développement des projets d'hydrocarbures et miniers. Quant au déficit commercial, il se dégraderait de 0,1 point pour se situer à 12,3 % du Pib, reflétant une baisse des exportations par rapport aux importations.

Ces constats sur les grandes tendances de la balance commerciale justifient amplement, selon le secrétaire général du ministère des Finances et du Budget, l'accent mis par le Pap 2A sur l'accélération de la souveraineté alimentaire, sanitaire et pharmaceutique et la réduction de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur à travers une industrialisation durable et inclusive. « Les réformes en cours devront permettre au Gouvernement d'adapter, d'une part, les politiques aux exigences d'une réduction de la dépendance extérieure et, d'autre part, d'un renforcement du potentiel de l'offre exportable de biens et des flux d'Investissements directs étrangers (Ide) », déclare Abdoulaye Samb.

L'apport de la diaspora non impacté

Les transferts nets des migrants sont estimés à 1393 milliards en 2019, soit 10,1 % du Pib, un niveau largement supérieur au cumul de l'aide publique au développement et des Investissements directs étrangers, selon M. Samb. En 2020, en dépit de la crise de la Covid-19, les estimations de la Bceao situent ces transferts « en quasi-stabilité, voire en légère hausse ».