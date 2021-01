Ile Maurice: Certificat de fitness - La NLTA demande aux automobilistes de respecter la loi sur l'apparence des véhicules

La National Land and Transport Authority (NLTA) monte au créneau pour rappeler aux automobilistes les règles concernant leur véhicule. En effet, ils doivent respecter la loi sur l'aspect visuel de celui-ci. Cette réglementation est ainsi entrée en vigueur le 15 janvier.

En effet, elle vise à faciliter l'identification des véhicules impliqués dans des délits et éviter que les propriétaires ne changent l'apparence de leur véhicule selon leur gré. Après une missive auprès des centres de fitness, cette fois un communiqué à l'intention du public a été publié le 27 janvier.

La NTLA dit avoir noté que des propriétaires de véhicules les font repeindre sans l'en informer. Désormais tous les propriétaires de véhicules doivent demander la permission du Road Commissioner avant de changer la couleur inscrite dans leur Registration Book aussi connu comme Horsepower. Les wrappings, autocollants qui recouvrent les véhicules, partiellement ou totalement, sont également interdits, sauf s'ils sont d'origine. En effet, le colour shift vinyl des amateurs de tuning sera interdit, car lors de l'examen des véhicules, l'identification devient impossible, indique la NLTA.

De plus, l'organisme régulateur souligne que toute personne ne respectant pas ces règles ne pourra obtenir le certificat de fitness. En d'autres mots, ceux qui ont changé la couleur de leur voiture sans avoir demandé une autorisation pour inclure cette modification dans le horsepower et ceux qui font du wrapping ne pourront obtenir le certificat de fitness ou feront face à un prohibition order. Récemment, des automobilistes sont montés au créneau sur les réseaux sociaux pour dénoncer le fait que le wrapping est désormais interdit. Les entreprises spécialisées en tuning et les amateurs sont contre cette décision qu'ils considèrent comme unilatérale.

De plus, la NLTA rappelle les réglementations sur les plaques d'immatriculation qui doivent être visibles à l'avant comme à l'arrière pour l'identification du véhicule. La plaque doit porter des numéros visibles et réfléchissants à distance, avec la marque ou le fournisseur de la plaque. Toute autre inscription est proscrite et le certificat de fitness ne sera pas délivré dans ce cas de figure également. Les centres de fitness ont déjà été informés de ces changements et ils vont l'appliquer scrupuleusement