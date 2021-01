Sénégal: Parc de Djoudj - La grippe aviaire à l'origine de la mort de 750 pélicans

Le mystère est levé. Les résultats des analyses effectués par le ministère de l'Elevage sont implacables. La grippe aviaire est bien à l'origine de la mort d'au moins 750 pélicans du grand parc ornithologique de Djoudj.

« On a reçu les résultats d'analyse aujourd'hui. Il s'agit bien de l'influenza aviaire type A H5N1, donc de la grippe aviaire », a annoncé, vendredi, le colonel Bocar Thiam, directeur national des parcs nationaux, rattaché au ministère de l'Environnement. « Les analyses faites par le laboratoire National de l'Elevage et de Recherche Vétérinaire (LNERV) se sont révélés positifs au virus de la grippe aviaire de type H5 N1 », renseigne un communiqué du ministère de l'Environnement et du Développement durable reçu à la rédaction de Lesoleil.sn

Au moins 750 pélicans - 740 jeunes et 10 adultes - ont été retrouvés morts le 23 janvier dans le Parc national des oiseaux de Djoudj, ce qui avait entrainé sa fermeture au public, avait indiqué mercredi le ministère de l'Environnement.

Le Sénégal a abattu en début d'année plus de 40.000 volailles à la suite de l'apparition fin 2020 d'un foyer dans une ferme privée à Thiès, où près de 60.000 volailles étaient mortes les semaines précédentes, selon le ministère de l'Elevage. Selon les autorités, ce foyer est à présent éteint.

Le même résultat est escompté au Parc de Djoudj car les mesures conservatoires déjà prises vont être renforcées. Il s'agit de l'interdiction de l'accès au Parc au grand public, de la suspension des balades en pirogue le long du marigot du Djoudj, de la destruction des carcasses et des déchets avec l'aide du Service d'hygiène de Saint-Louis, du renforcement de la surveillance au niveau du Parc et de la sensibilisation des agents et des populations périphériques sur les mesures de biosécurité à observer.

Le Sénégal a depuis 2005, à la suite de l'épidémie alors déclarée dans le monde, fermé ses frontières aux produits avicoles pour éviter une contamination, mais il ne peut empêcher des importants frauduleuses en provenance des pays voisins, selon les autorités.

Le virus de la grippe aviaire sévit actuellement également dans plusieurs pays européens, dont la France, où plus de 2 millions d'animaux d'élevage, essentiellement des canards, ont été abattus décembre pour tenter de contenir sa progression.

Le parc du Djoudj, proche de Saint-Louis, est l'une des principales attractions du Sénégal pour les amateurs de tourisme vert. On y recense près de 400 espèces d'oiseaux, soit plus de trois millions d'individus. Moussa DIOP