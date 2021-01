Cote d'Ivoire: Assemblée générale de l'Uvicoci / Danho Paulin, président - « Dépassons nos clivages politiques et ethniques »

L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire (Uvicoci) s'est réunie en Assemblée à l'hôtel du district d'Abidjan. Cette assemblée a été consacrée à la présentation du rapport moral et financier de l'Uvicoci et à plusieurs autres questions.

« Prenons tous notre place dans les commissions techniques que nous avons mises en place. Participons activement à tous les travaux pour assurer le rayonnement de notre faitière. Nous voulons être un bras séculier du gouvernement. Notre objectif est de faire en sorte que le statut de l'élu local soit amélioré, que le transfert de compétences, des ressources qui nous permettent d'être efficaces et au service de nos populations soit une réalité. Le pays a besoin plus que jamais d'acteurs de développement.

En tant que maires, nous devons jouer notre partition. Dépassons nos clivages politiques, ethniques, religieux et nos différences pour construire une belle Côte d'Ivoire », a affirmé le maire Danho Paulin, ministre du Sport par ailleurs président de l'Uvicoci. Le maire d'Attécoubé a également affirmé que la pandémie à COVID-19 a fortement impacté nombre de leurs activités. Et a aussi demandé à ses pairs de s'engager activement dans la lutte contre cette pandémie pour la bonne santé des populations. Le budget 2021 a été adopté lors de cette assemblée.

Aussi plusieurs personnalités et partenaires se sont-ils succédé au pupitre pour échanger leurs expériences. Il y a eu par exemple Assoumou Kablan, directeur de cabinet au ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle et technique. « Avec l'école, c'est un contrat avec chaque citoyen. A chaque rentrée, il y a beaucoup de bruit et plaintes. Mais l'on ne s'appesantit pas sur les causes. Lorsqu'il y a un déficit d'enseignants dans certaines zones, il y a un déphasage. Donc il faut prendre des bénévoles, des supplétifs qu'il faut payer », a t- dit. Les stratégies des actions pour la période 2020-2023 se déclinent en six axes.