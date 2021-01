Angola: Angosat-2 sera mis en orbite dans 17 mois

Luanda — Le satellite de télécommunications géostationnaire angolais (Angosat-2), en construction par AirBus Defence and Space, sera mis en orbite d'ici 17 mois, a annoncé ce vendredi, à Luanda, le directeur général du Bureau de gestion du Programme spatial national (GGPEN, sigle en portugais), Zolana João.

Le responsable a fourni ces informations en s'exprimant de l'état d'Angosat-2, lors du webinaire sur «Angosat-2, bénéfices économiques pour l'amélioration de la vie des populations», lors du "Vendredi des TIC", organisé par le ministère des Télécommunications, technologies de l'information et de la communication sociale.

Selon le directeur, compte tenu de la complexité des paramètres d'évaluation de la construction de ce type d'équipement, les travaux de construction de l'Angosat-2 sont déjà à plus 60% conclus et le satellite devrait être lancé au premier semestre 2022.

Il a déclaré que l'Angosat-2 aurait quelques innovations et corrections des erreurs commises dans l'Angosat-1, à savoir il aura une transmission sept fois plus que le premier, Angosat -1 avait 16 transpondeurs en bande C et six en bande KU, déjà Angosat-2 aura six transpondeurs en bande C, 24 en bande KU et comme nouveauté un transpondeur sera ajouté dans la bande KA.

Avec un poids total de deux tonnes, a-t-il ajouté, l'Angosat-2 sera également un satellite à haut débit de transmission et fournira 13 gigabytes dans chaque région éclairée (portée du signal satellite).

