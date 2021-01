Algérie: Covid-19 - Lancement de la campagne de vaccination samedi depuis Blida

Blida — Le coup d'envoi de la campagne de vaccination anti-coronavirus sera donné samedi à partir de la wilaya de Blida, après la réception vendredi de la première cargaison du vaccin russe Sputnik V.

Programmée pour une année, la campagne concernera, dans un premier temps, les catégories les plus exposées à la contamination et à la transmission, à savoir les personnels de santé, les personnes âgées et les malades chroniques, avant d'être élargie au profit des autres catégories de la société.

Jouissant d'une grande expérience en matière de vaccination, quelque 8.000 centres de santé, entre polycliniques, centres de santé de proximité et salles de soins ont été programmés pour prendre en charge cette opération.

S'exprimant en marge de la réception du premier lot du vaccin anti covid-19, le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer avait affirmé que l'opération toucherait d'abord les catégories les plus exposées à la contamination et à la transmission, à savoir les personnels de santé, les personnes âgées et les malades chroniques.

Rassurant les Algériens quant à la réception prochaine d'autres lots de vaccin en provenance, entre autres, d'Inde et de Chine, jusqu'à la satisfaction du besoin national en vaccination, M. Belhimer a tenu à rappeler, dans ce cadre, l'engagement du président de la République, lequel avait affirmé à maintes reprises que "la vaccination contre le coronavirus touchera l'ensemble des citoyens, quel qu'en soit le coût, car la santé de l'Algérien n'a pas de prix".