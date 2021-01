Congo-Brazzaville: Commerce - NeoRetail va assurer la gestion de Brazza Mall

Le ministre de l'Aménagement, de l'Equipement du territoire et des Grands travaux, Jean Jacques Bouya et le président de la société française NeoRetail, Benjamin Pestel ont signé le 28 Janvier à Brazzaville un accord sur la gestion et l'exploitation du centre commercial de Mpila dénommé Brazza Mall.

Selon Benjamin Pestel, l'exploitation de Brazza Mall permettra de créer 1000 emplois dont 600 emplois directs et 400 indirects. Situé en plein coeur de Brazzaville, le centre commercial Brazza Mall sera inauguré en 2021.

« Ces emplois directs et indirects seront répartis sur l'ensemble des fonctions supports et sur la direction de chacune des enseignes qui seront implantées à Brazzaville. Nous allons mettre en place un label qualité Congo, par leader Price pour que nous puissions certifer à l'ensemble de nos clients une garantie d'origine, de fraicheur et de traçabilité. Nous avons un objectif qui est de proposer dans notre leader Price 50% de produits locaux. Ce leader Price doit être le reflet des besoins congolais afin de mettre en avant les créateurs congolais », a-t-il expliqué.

Benjamin Pestel a précisé que le groupe NeoRetail a pour objectif d'organiser l'immobilier commercial en concluant des marchés avec les grandes marques internationales, afin de créer de nouveaux concepts encore inexistants au Congo.

De son côté, le ministre Jean Jacques Bouya a signifié qu'avec l'existence de Brazza Mall le Congo aura une plus-value. Pour lui, l'objectif de cet accord est de faire en sorte que les deux parties aillent vers la phase d'exploitation de ce grand centre commercial en vue de faire de Brazzaville un pôle d'attraction au niveau du commerce.

« Il s'agit également d'améliorer cet espace public en un centre moderne, en créant les conditions de développement prônées par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso qui s'est impliqué dans la reconstruction de la zone de Mpila ayant subi des affres des événements du 4 mars 2012 », a-t-il renchéri.

Pour sa part, le ministre d'Etat chargé du Commerce, Claude Alphonse N'Silou s'est réjoui du caractère standard de Brazza Mall qui selon lui a été conçu conformément aux normes internationales. Il a salué le directeur général de la société NeoRetail d'avoir choisi le Congo.

Notons que la société NeoRetail est créatrice d'opérateurs des centres locaux. Structure de contrôle et d'expertise basée à Nice en France, elle développe des filières locales.