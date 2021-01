Congo-Brazzaville: Durquap - Le budget 2021 arrêté à plus de 19 milliards FCFA

Le comité de pilotage du projet de Développement urbain et de restructuration des quartiers précaires (Durquap) a arrêté le 29 janvier à Brazzaville, le budget de l'année 2021 à la somme de 19.776.943.467 francs CFA, à l'issue de sa quatrième session.

« Ce budget va permettre de poursuivre les travaux que nous avons entamés en 2020. Des travaux approximativement du même montant. En effet, plusieurs paramètres ont concouru à l'initiative de ce projet et même dans sa mise en œuvre. Certains travaux ont débuté en juin et d'autres en septembre. Mais, pour la poursuite de ce projet dit structurant pour nos deux villes notamment Brazzaville et Pointe-Noire, il fallait absolument que nous nous accordions sur un certain nombre de données en vue de la pérennisation du projet », a indiqué Pascal Tchivongo, point focal du projet à Pointe-Noire.

Les travaux du comité de pilotage du projet Durquap ont été présidés par Ferdinand Sosthène Likouka. Ils ont permis aux administrateurs de faire le point des activités, d'évaluer le plan de travail et le budget annuel 2020 et examiner d'autres éléments inscrits à l'ordre du jour de la réunion (la note de synthèse durant la mise en œuvre des plans d'actions de réinstallation, les perspectives de la mise en œuvre d'un éventuel Durquap2, etc.).

L'exécution du projet Durquap a connu un certain nombre d'aléas, selon Pascal Tchivongo qui précise que la partie 2020 du projet devait s'arrêter en mai 2020. Mais, a-t-il poursuivi, face aux réalités de terrain, les travaux n'ont pas pu être totalement achevés. Pour assurer la poursuite du projet, le comité se devait d'arrêter son budget au montant retenu.

Sur le plan de la structuration, le projet Durquap s'appuie sur des composantes essentielles telles l'intégration et la restructuration des quartiers précaires, le renforcement des capacités.

Concernant le plan financier, le comité de pilotage a noté certaines insuffisances qui seront signalées au gouvernement afin de garantir la poursuite du projet. Pour ce faire, Ferdinand Sosthène Likouka a invité toutes les parties prenantes au travail afin d'assurer une bonne exécution du projet. Car, plusieurs facteurs ont retardé l'avancement du projet cofinancé par le Congo et la Banque mondiale.