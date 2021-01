Cote d'Ivoire: CEI - Les commissaires centraux Siaka Bamba et Dr Doumbia Soumaïla alias Doumbia Major font leur entrée

"Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et du code électoral (...) ».

Telle est, en substance, la déclaration de Siaka Bamba et Doumbia Soumaïla alias Doumbia Major qui viennent de faire leur entrée à la Commission centrale de la Commission électorale indépendante (Cei). Ils ont prêté serment le vendredi 29 janvier, au Conseil constitutionnel, au Plateau, en présence des conseillers de l'institution présidée, pour la circonstance, par Jacqueline Lohoues Oble qui assurait l'intérim de Mamadou Koné.

Les deux personnalités intègrent ainsi la commission centrale de la Cei au titre des partis de l'opposition ivoirienne. Siaka Bamba a été proposé par le Pdci-Rda, tandis Doumbia Soumaïla est issu du Renouveau démocratique dont il est le président. Il remplace Lagou Adjoua Henriette démissionnaire.

Avant le cérémonial de la prestation, le secrétaire général du Conseil constitutionnel a procédé à la lecture du décret portant nomination desdits membres de la commission centrale de la Cei.

Ensuite, à tour de rôle, les deux nouveaux commissaires centraux ont prêté serment devant l'assistance composée de représentants de partis politiques, de la Cei et du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité.

Situant le sens de cette prestation de serment, la conseillère Jacqueline Lohoues Oble a fait cette recommandation aux impétrants. « Votre serment vous recommande d'exercer votre fonction en toute impartialité et en toute indépendance, dans le respect de la Constitution et du code électoral. Œuvrez dans le seul intérêt de la nation et non en répondant à vos structures d'origine », a-t-elle conseillé. Elle les a également exhortés au strict respect de leur serment afin d'éviter les récents évènements qui ont endeuillé de nombreuses familles. Avant de les renvoyer à leur fonction. «Nous avons prêté serment d'impartialité et d'indépendance. Nous partons accomplir notre mission au service de notre peuple. Je voudrais rassurer les uns et les autres, quand on s'engage devant la nation et que c'est un serment d'impartialité et d'indépendance, c'est un engagement sacré. Je voudrais donc rassurer le peuple de Côte d'Ivoire quant au caractère de cet engagement que je remplirai comme étant un devoir vis-à-vis de lui », a promis Doumbia Soumaïla.

Siaka Bamba, quant à lui, est resté muet malgré l'insistance de la presse.

Siaka Bamba et Doumbia Soumaïla rejoignent ainsi les 15 membres de la commission centrale qui ont prêté serment le vendredi 27 septembre 2019.

Il faut rappeler que c'est sur proposition de la Commission électorale indépendante (Cei) que le Conseil a donné son accord à sa session du mercredi 20 janvier 2021.