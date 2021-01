Cote d'Ivoire: Recherche scientifique - Des chercheurs obtiennent un financement pour lutter contre les maladies chroniques

Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation (Fonsti) a proclamé, le 28 janvier, les résultats de la 2e session d'octobre 2020 de l'appel à projets destiné aux chercheurs, tradipraticiens, médecins et herboristes à son siège aux Deux-Plateaux.

Les cinq enseignants chercheurs retenus sur les vingt-six dossiers réceptionnés ont officiellement reçu leurs chèques au cours d'une cérémonie, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. A cette occasion, Pr Faulet Betty Ahonzo, de l'université Nangui Abrogoua, a obtenu 29 700 000 F Cfa, Dr Bamba Abou, de l'université Felix Houphouët-Boigny (Ufhb) 23 045 000 F Cfa, Dr Ouattara Hadja Djeneba de l'Ufhb, 18 150 000 F Cfa et Pr Balayssac Eric, de l'Ufhb, 22.000.000 F Cfa. Quand Pr Kakou-NGazoa Elise Solange, de l'institut pasteur, obtenait 21 100 000 F Cfa. La durée des projets oscille entre 24 et 36 mois.

Il s'agit pour les bénéficiaires, entre autres, de faire une étude pharmacologique de plantes utilisées dans le traitement du cancer de sein, de trouver de nouveaux alicaments à base de fruits et légumes négligés contre les maladies du diabète et de l'hypertension artérielle. Les projets portent également sur les apports à la surveillance moléculaire du coronavirus en Côte d'Ivoire. Cette session entend aussi permettre à la médecine traditionnelle et à la pharmacopée d'apporter leur contribution dans la prise en charge des maladies chroniques transmissibles et non transmissibles. Parce que nombre d'Africains ont recours à cette médecine pour répondre à leurs préoccupations. Et des études effectuées sur la maladie à coronavirus montrent que les personnes atteintes des maladies chroniques transmissibles et non transmissibles ont des risques de développer une forme grave de la pandémie.

Au dire du ministre de l'Enseignement supérieur, Adama Diawara, cette cérémonie est une lucarne de célébration des chercheurs. "L'actualité sanitaire qui prévaut à travers le monde nécessite la fédération de toutes les énergies", a-t-il indiqué. Il a encouragé les uns et les autres dans leur volonté de trouver des réponses appropriées dans la lutte contre la Covid-19. Tout en trouvant salutaire la coopération entre la Suisse et la Côte d'Ivoire.

Selon Yaya Sangaré, secrétaire général du Fonsti, l'objectif de cet appel à projets vise soutenir la recherche et encourager l'innovation. Cette session est thématique, dira-t-il. Elle a été choisie en tenant compte de la maladie à coronavirus. Ajoutant que face à cette situation, il est bon que les chercheurs apportent leur contribution dans la lutte dans ce domaine de santé publique.

Anne Lugon-Moulin, ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, a salué la longue et excellente relation de coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Elle a apprécié les projets retenus dans le domaine de la science et de la santé dans la perspective de soulager les populations.

Signalons que le Fonsti est un fonds de soutien à la recherche et à l'innovation, destiné au financement de projets nationaux de recherche scientifique et d'innovation de haute qualité, susceptibles d'avoir un impact positif sur le développement socio-économique et culturel de la Côte d'Ivoire. Et ce, par allocation de ressources financières à des chercheurs. Les principaux bénéficiaires des prestations sont entre autres des enseignants-chercheurs, enseignants, inventeurs, grandes écoles, centres de recherche dans les domaines de l'environnement, la biodiversité, l'agriculture et la sécurité alimentaire, les lettres, langues, mathématiques et sciences informatiques.

Ce fonds, créé par ordonnance le 27 juin 2018, concourt à promouvoir l'entrepreneuriat dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche et favoriser la coopération internationale en matière de recherche et d'innovation.