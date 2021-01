Cote d'Ivoire: Autonomisation de la femme - La Fondation Ked soutient des associations féminines de développement

L'année 2021 démarre sous le sceau de l'autonomisation pour deux associations féminines des villages de Bontro et Dougoueleu, localités situées dans le département de Danané. Elles ont respectivement reçu les 22 et 23 janvier dernier, une unité de transformation de riz et de maïs pour l'une, et une unité de transformation de manioc ainsi qu'un tricycle, pour l'autre.

Ces dons de la Fondation Ked vient optimiser les capacités de transformation des produits agricoles de ces femmes spécialisées dans la production de denrées alimentaires.

C'est le but poursuivi par la Fondation Ked qui œuvre à l'autonomisation de la femme à travers des actions de lutte contre la pauvreté. Sa présidente, Edwidge Diéty, a souhaité que ces acquisitions boostent les activités de ces valeureuses femmes. « L'investissement dans l'autonomisation économique des femmes est la voie la plus sûre vers l'égalité des sexes, l'éradication de la pauvreté et une croissance économique inclusive.

Les femmes apportent une contribution énorme à l'économie, que ce soit dans les entreprises ou dans les exploitations agricoles. C'est pour cette raison, que notre fondation a jugé bon d'inscrire ce volet comme une priorité dans ses prescriptions », a-t-elle indiqué. Pour elle, lorsqu'une femme est autonome, c'est toute une chaîne de valeur qui se crée. C'est pourquoi, elle exhorte les populations de Bontro et de Dougoueleu à faire bon usage de ces dons.