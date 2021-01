Cote d'Ivoire: Distinction - Yaya et Eric Bailly parmi les 11 meilleurs africains de la décennie

L'organisation d'études historiques et statistiques sur le football (Iffhs) a dévoilé, jeudi dernier, les équipes masculine et féminine africaines idéales de la décennie (2011-2020).

Eric Bailly, le défenseur de Manchester United et son compatriote Yaya Touré sont les deux Ivoiriens parmi les onze élus de l'Iffhs. Une belle récompense qui honore la Côte d'Ivoire qui n'a plus remporté le titre de meilleur joueur africain depuis le dernier sacre de Yaya Touré en 2014. Si la présence du quadruple Ballon d'or africain dans l'équipe type ne surprend pas, celle d'Eric Bailly est une très belle surprise. Non pas parce que le défenseur ivoirien n'a pas le talent pour figurer dans une telle liste mais contrairement à Yaya Touré, ce n'est qu'en 2014 qu'il a été découvert sur la scène européenne avec l'Espagnol Barcelone. En dehors de quelques blessures qui ont fortement perturbé ses trois dernières saisons, Eric Bailly a démontré qu'il fait partie des meilleurs défenseurs du continent lors de son passage à Villarréal et surtout ses débuts à Manchester United avec José Mourinho.

Le joueur de Manchester United constitue la défense de ce 11 de la décennie avec le Marocain Mehdi Benatia, l'Égyptien Ahmed Fathi et le Sénégalais Kalidou Koulibaly. Derrière, dans les buts, c'est le Nigérian Vincent Enyeama qui a été choisi.

Élu à quatre reprises Ballon d'or africain (2011, 2012, 2013 et 2014), la présence de Yaya Touré dans cette équipe ne surprend personne. C'est une distinction de plus pour l'ancien joueur de Manchester City qui a presque tout gagné dans sa carrière. Après avoir évolué et impressionné dans deux grands clubs d'Europe tels que le Fc Barcelone et Manchester City avec qui il a remporté plusieurs titres, Yaya Touré fait incontestablement partie des meilleurs joueurs de tous les temps du continent et même de la planète. Un milieu de terrain « box to box », c'est-à-dire, capable de jouer devant comme derrière dans l'entre-jeu.

Il compose le milieu de terrain à trois de cette équipe avec l'Algérien Riyad Mahrez et le Ghanéen André Ayew.

L'attaque de cette équipe de rêve n'est constituée que par des joueurs qui ont tous déjà remporté le Ballon d'or. Il s'agit du Sénégalais Sadio Mané, de l'Égyptien Mohamed Salah et du Gabonais Pierre-Emerick Aubamenyang,

Chez les dames, le 11 de la décennie est dominé par les Nigérianes et les Camerounaises qui placent quatre joueuses. La sélection est complétée par une Sud-Africaine, une Ghanéenne et une Malawienne.