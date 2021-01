Cote d'Ivoire: Bouaké/Université Alassane Ouattara - Le master professionnel en marchés publics au cœur d'une Journée promotionnelle

Dans le cadre de la sortie de la 4e promotion des étudiants en master professionnel en marchés publics et partenariats public-privé, l'Ufr des Sciences juridiques, administratives et de gestion de l'université Alassane Ouattara de Bouaké a organisé, jeudi dernier, à l'amphi C du campus 2, une journée universitaire des marchés publics et partenariats public-privé.

Objectif : faire la promotion de cette initiative académique. Placée sous le parrainage du ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, cette journée s'est tenue autour du thème : « Marchés publics et partenariats public-privé : Quelle contribution pour le développement des infrastructures en Côte d'ivoire ? »

Représentant le parrain, Yaya Kého, directeur de cabinet adjoint du ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, a dit tout l'intérêt que son patron accorde à cette journée académique, eu égard à la pertinence et à l'actualité du thème. « C'est un thème qui embrasse plusieurs thématiques qui pourraient valoir des séminaires ou des ateliers de travail », a-t-il dit d'entrée de jeu. Aussi a-t-il tenu à saluer la création de ce master professionnel.

Pour lui, créer un master professionnel portant sur les marchés publics et les partenariats public-privé, c'est, en réalité, constituer et mettre à la disposition des acteurs publics et privés, des ressources humaines qualifiés, un vivier de compétences au service du développement social et économique de la Côte d'Ivoire.

« Ces compétences renforceront les capacités des acteurs privés, en particulier les Petites et moyennes entreprises, pour une grande participation à la commande publique dans un environnement des marchés publics de plus en plus compétitif et transparent », s'est-il réjoui. Non sans féliciter chaleureusement les responsables de l'Université Alassane Ouattara.

Pr Pélagie Théoua N'Dri, directrice du Master, a affirmé que sa création est partie du constat qu'il n'existait, en Côte d'Ivoire, aucune formation diplômante associée à ce profil de compétence hautement important. Selon elle, ce Master vise non seulement à assurer l'insertion professionnelle des étudiants, mais aussi à contribuer à la formation, en présentiel et à distance, de ressources humaines qualifiées et spécialisées dans les secteurs stratégiques des marchés publics et partenariats public-privé. « Notre objectif étant de constituer un vivier de compétences destinés à combler les déficits sus-évoqués. Adressé également aux professionnels, ce Master se veut un canal de renforcement des capacités et de reconnaissance des compétences acquises par un diplôme universitaire », a-t-elle indiqué.

Des communications ont marqué cette journée promotionnelle.