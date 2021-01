Cote d'Ivoire: Insertion socioprofessionnelle des jeunes - La mairie de Marcory offre 1000 permis de conduire

Dans le cadre de son programme « Le chômage n'est pas une fatalité », le Conseil municipal de Marcory avec à sa tête, le maire Aby Raoul, a remis 1000 permis de conduire à 1000 jeunes de la commune. C'était le 21 janvier, au Foyer polyvalent des jeunes de ladite commune.

Outre ces sésames pour la conduite, le premier magistrat de la commune a offert des prises en charge scolaire à hauteur de 100 millions aux élèves et étudiants, ainsi que 50 bons pour le dépistage gratuit des femmes. Pour le maire Aby Raoul, ces actions sociales qui sont devenues une tradition pour le Conseil municipal, visent à soulager les populations et à contribuer à l'insertion socioprofessionnelle des élèves et étudiants de sa cité.

« A travers les prises en charge scolaire, nous voulons soulager les parents pour les frais de scolarité de leurs enfants. Nous remettons 1000 permis à nos enfants, parce que le permis constitue un atout dans la recherche de l'emploi. Un jeune qui a des diplômes et qui n'a pas de permis part handicapé sur le marché de l'emploi; or celui qui a un permis et un diplôme part favorisé. La cerise sur le gâteau, cette année, nous permettons à nos mamans de pouvoir faire leur examen de mammographie dans une clinique de référence de la commune », a expliqué le maire Aby Raoul. Les porte-paroles des heureux bénéficiaires ont, tour à tour, exprimé leur gratitude au premier magistrat de la commune pour ses nombreuses actions sociales en faveur de ses administrés.