Egypte: Le ministre du Développement local et le représentant du PAM signent un accord-cadre sur la coopération bilatérale

Le ministre du Développement local, Mahmoud Chaarawy, et le représentant du bureau du Programme Alimentaire Mondial (PAM) au Caire, Menghestab Haile, ont signé un accord-cadre sur la coopération entre le ministère et le PAM, lors d'une visite d'inspection du centre de Louxor pour l'innovation et le transfert de la connaissance.

La coopération entre les deux parties concernera un nombre de domaines, dont la liaison entre le centre de Louxor et le siège de l'organisation des Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique en Afrique du Nord, basé au Caire, en vue d'échanger et de diffuser les expériences réussie relatives aux projets du ministère, dont notamment le programme de développement local en Haute-Egypte et les projets mis en place dans le cadre de l'initiative "vie décente", selon un communiqué du ministère du Développement local samedi.

La mise en place d'un portail du ministère pour détecter et suivre tous ses projets dans les gouvernorats et la création d'une plateforme de commerce électronique pour commercialiser les produits des artisans afin de soutenir les produits fabriqués à la main par des femmes interviennent dans le cadre de cette coopération, ajoute le communiqué, précisant que le PAM présentera l'assistance technique.