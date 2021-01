Sénégal: Pr. Souleymane Mboup - «on ne peut obtenir l'immunité collective qu'avec la vaccination»

Le Professeur Souleymane Mboup, directeur de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef), est formel : « la vaccination demeure, à ce jour, l'unique rempart contre la propagation du nouveau coronavirus ».

Prenant part, vendredi, à une réunion virtuelle de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (Ansts), il soutient que « l'immunité collective n'a jamais marché, et les pays qui l'ont expérimenté au début, l'ont fortement regretté. On ne peut l'obtenir qu'avec la vaccination, pour dire tout simplement que seul le vaccin nous permettra de nous en sortir ». A ce titre, le chercheur a appelé à la mise en place rapide d'une stratégie nationale de vaccination pouvant permettre à terme de vacciner 60 à 70 % de la population.

Le laboratoire Iressef a détecté la présence de la souche britannique de la Coivid-19 au Sénégal. Ce variant est réputé plus dangereux et plus contagieux. S.G