Algérie: Vents forts sur le littoral - La Protection civile appelle les citoyens à la vigilance

Alger — La Direction générale de la Protection civile (DGPC) a appelé les citoyens à respecter les consignes de prévention de base pour éviter les accidents domestiques et de circulation suite au bulletin météorologique spécial (BMS) émis samedi par l'Office national de la météorologie, relatif aux vents forts qui souffleront parfois en rafales jusqu'à dimanche matin sur plusieurs régions du littoral.

A cet effet, la Protection civile a appelé, dans un communiqué, les citoyens à "ranger et fixer leurs objets sensibles au vent ou susceptibles d'être endommagés, prévoir des moyens d'éclairage de secours non électriques, protéger les éléments vitrés en fermant volets, persiennes, rideaux et à remonter les stores".

Avant tout déplacement, les citoyens doivent aussi, selon la Protection civile, "se renseigner sur la météo et sur l'état du trafic routier", et en cas de déplacement, ils sont priés d'"éviter les secteurs boisés, limiter la vitesse et prévenir un proche de leurs départ, destination et arrivée".

Les professionnels du bâtiment sont, quant à eux, appelés à "mettre leurs grues en girouettes".