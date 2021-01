Madagascar: Consommation - Le Vary Tsinjo chez les détaillants

Le riz à 1 500 ariary le kilo arrive au marché. Les quantités disponibles sur les étals des commerçants ont disparu en peu de temps.

JOSÉ, épicier à Manarintsoa Isotry, a écoulé en quelques heures les 200 kilos de Vary Tsinjo qu'il a récupéré chez un grossiste qui en distribue dans son quartier. Les marchandises sont arrivées dans son épicerie à 11 heures. À 16 heures, il ne lui reste que 25 kilos. Les consommateurs se sont bousculés chez lui pour acheter ce riz à 1 500 ariary le kilo, soit un écart d'au moins 400 ariary le kilo avec d'autres types de riz importé et de plus de 1 000 ariary pour le riz local. « Nous allons bien rationner ces 5 kilos de riz pour tenir deux semaines. Cela devrait être possible car avec deux enfants de bas âge, deux kapoaka de riz par jour nous suffisent », lance Emma Bakolitiana, mère de famille, l'une des premières clientes de José.

Elle témoigne qu'avec la flambée du prix du riz, sa petite famille ne mange pas souvent à sa faim. « Nous ne faisons à manger que le soir. Le midi, nous achetons de la soupe à 300 ariary que nous partageons », poursuit-elle. Lydia Rakotondrazaka, quant à elle, envisage d'acheter des aliments riches en protéines, grâce à la petite économie que l'achat de ce riz à prix abordable lui a permis. «Nous allons pouvoir acheter du poisson séché, de l'huile, de l'arachide, avec le reste de l'argent que nous avons prévu d'utiliser pour acheter du riz pour cette semaine », raconte-t-elle.

Arrivée inaperçue

L'arrivée de ce riz abordable dans les épiceries est passée inaperçue. Les informations circulaient de bouche à oreille. L'achat est limité à 5 kilos par ménage et par semaine. Il est conditionné par la présentation d'un karinem-pokontany que le vendeur aura tamponné après l'achat. Les réserves sont écoulées en peu de temps. Beaucoup sont rentrés bredouilles. « La quantité distribuée devrait être augmentée car il n'y en a pas assez pour tout le monde. En plus, la quantité achetée ne devra pas être limitée ! 5 kilos, c'est trop peu. On l'épuisera au bout de trois jours, alors qu'on ne pourra racheter que dans une semaine », réclame Victor Mandratomanana, père de famille.

Ce riz abordable sera vendu chez neuf cent quatre vingt-quatre distributeurs à Antananarivo. Très peu de commerçants sont venus récupérer leurs marchandises chez les grossistes, au premier jour de la vente. C'est le cas entre autres, chez Zara distribution à Andavamamba, l'un des seize grossistes sélectionnés pour vendre ce riz. Cette denrée devrait être disponible chez plusieurs grossistes, ce weekend. Il sera, par ailleurs, mis en vente dans les Tsena Mora, tous les lundis, mercredis et vendredis.