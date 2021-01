Afrique: CHAN 2020 - Place aux deux derniers quarts de finale, le programme du jour

Après les premiers quarts de finale joués samedi et qui ont vu les qualifications du Mali et du Cameroun, pays hôte, pour les demi-finales du CHAN 2020, place aux deux dernières rencontres. Programmées ce dimanche, elles opposent d'une part le Maroc à la Zambie et d'autre part la Guinée au Rwanda.

Maroc -Zambie

Tenants du titre, les Lions de l'Atlas n'ont pas été tendres lors des troisièmes matchs de poule. Après deux premières sorties timides, les hommes d'Houcine Ammouta ont décroché leur ticket pour les quarts de finale avec la manière en atomisant l'Ouganda (5-2).

« Les joueurs ont livré leur meilleur match depuis le début de ce CHAN, tant au niveau du résultat que de la prestation », s'est d'ailleurs félicité le sélectionneur. Ce dimanche, Ammouta souhaitera certainement voir les Lions faire le même match contre la Zambie.

Outsider habitué de la compétition, la Zambie reste sur deux éliminations en quarts de finale lors des deux dernières éditions et aura à cœur de se qualifier cette fois pour les demi-finales et, pourquoi pas faire aussi bien qu'en 2009 avec une 3e place.

Guinée - Rwanda

En 2011, la Guinée avait fini quatrième lors du CHAN qui s'est déroulé au Soudan. Invaincu lors de ses quatre derniers matches du CHAN, le Syli nationale veut aller le plus loin possible. Et quoi de plus normal que de battre le Rwanda, un adversaire à sa portée, du moins sur le papier.

Équipe surprise du tournoi, le Rwanda a terminé deuxième du groupe C après avoir battu le Togo lors de sa troisième sortie. Autant dire que les Amavoubis ne seront pas facile à manipuler. Dans un match à élimination directe, toute est possible.

Le programme du jour :

Maroc - Zambie, Stade de la réunification de Douala (16h TU)

Guinée - Rwanda, stade de Limbé (19h TU)

Foot Afrique,Afrique,Football,Maroc,Zambie