Sénégal: Fonds force Covid-19 - 363 millions de FCfa distribués à 2418 artisans de Kaffrine

Les chiffres sont donnés par la Chambre des métiers de Kaffrine : 2418 artisans de la région vont se partager exactement 362 746 800 FCfa dans le cadre de la première tranche de l'aide allouée au secteur.

Certains artisans sont déjà rentrés dans leurs fonds. D'autres pas encore, mais le secrétaire général de la Chambre des métiers de Kaffrine, Ibrahima Diagne, est formel : tous les artisans de la région retenus dans la première phase du plan de résilience Fonds Force Covid-19 recevront leur argent avant la fin de la semaine prochaine. « Les opérations de décaissement se poursuivent. Et normalement, tous les concernés auront l'appui promis par l'État dans les jours à venir », assure M. Diagne fraichement revenu de Kaolack où il a pris part au lancement du paiement de la première tranche de l'aide allouée aux artisans de la zone centre (Fatick, Kaolack, Kaffrine), dans le cadre du Fonds de riposte Force Covid-19. Cette première tranche, dit-il, va toucher 2418 artisans de la région de Kaffrine qui auront à se partager exactement 362 746 800 FCfa. Ceci représente la part de Kaffrine des cinq milliards disponibles pour les 14 régions du Sénégal.

«Les 2418 représentent juste 20,22 % des 11 960 artisans de la région inscrits pour bénéficier de cet appui des pouvoirs publics », précise Ibrahima Diagne, rappelant que le plan global de résilience prévoit de distribuer, en tout, 25 milliards aux artisans du Sénégal. «Cela veut dire qu'il y a 20 autres milliards qui seront mis à notre disposition», souligne-t-il tout en affirmant avoir eu des « assurances fermes » de la tutelle que cette somme sera «bientôt disponible » pour tous les autres artisans dont les dossiers ont été validés par les Comités régionaux présidés par les gouverneurs de région.

«Nous ne sommes donc qu'au début d'un processus qui, à terme, va toucher 11 960 artisans des quatre départements de la région de Kaffrine », relève le secrétaire général de la Chambre des métiers de Kaffrine. Il soutient que le ministère de l'Artisanat « est en train de tout faire » pour que les montants promis soient mobilisés et distribués aux artisans « durement frappés » par la pandémie de coronavirus. « On aurait souhaité avoir plus, mais il est certain que l'argent reçu est un ouf de soulagement pour les 160 000 artisans retenus à l'échelle nationale », se réjouit Ibrahima Diagne.

Il espère que les 150 000 FCfa encaissés individuellement vont permettre aux bénéficiaires de «respirer et de relancer un secteur durement frappé » par la crise sanitaire. Et à son avis, la meilleure manière pour les artisans de mériter cette aide publique, c'est de se « mobiliser plus que jamais » dans la lutte contre le virus. «Les artisans étaient déjà mobilisés dans cette lutte, s'illustrant particulièrement dans la confection de masques. Une attitude responsable et citoyenne qui doit se poursuivre pour aider notre pays à vaincre ce virus », estime M. Diagne.