Algérie: Covid-19 - Une plateforme numérique pour le suivi des personnes vaccinées

Blida — Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar, a annoncé, samedi depuis Blida, la mise en place d'une plateforme numérique pour un suivi des personnes vaccinées.

"Nous avons mis en place une plateforme numérique pour le suivi quotidien de l'état de santé des personnes vaccinées à travers toutes les wilayas", a précisé Dr Fourar en marge du coup d'envoi de la campagne de vaccination contre le nouveau Coronavirus (Covid-19).

Réitérant que le vaccin Sputnik V acquis par l'Algérie "est efficace dans le renforcement des défenses immunitaires, sans présenter de complications" il a précisé que plusieurs pays européens ont opté pour ce vaccin pour la vaccination de leurs populations.

Qualifiant l'entame de l'opération de vaccination "d'évènement historique", Dr Fourar a tenu à préciser que "la campagne a débuté dans le délai fixé par le président de la République".

Il a affirmé, dans ce sens, que l'opération se poursuivra tout au long de l'année en cours et concernera dans un premier temps le personnel médial et les personnes exerçant des fonctions stratégiques et importantes pour le pays, de même que les personnes âgées de 55 ans et plus et les malades chroniques.

L'opération de vaccination concernera, dans une prochaine étape, les plus de 18 ans, et ce, "en fonction du programme et de la stratégie tracés", a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, Dr. Fourar a annoncé le lancement dimanche de la vaccination à Alger, à partir de la clinique "Les sources".

Cette opération se poursuivre au fur et à mesure dans les différentes wilayas du pays pour englober pas moins de 80% de la population, a-t-il indiqué ajoutant que la réception des quotas restants du vaccin se fera de manière graduelle.

Le Porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus a fait savoir, dans le même sens, que "l'opération englobera évidemment les zones d'ombre auxquelles seront dédiées des équipes mobiles".

Rappelant que de "grands pays" n'avaient pas encore entamé la vaccination, Dr Fourar a fait savoir que le Gouvernement avait consacré 20 Mds Da pour mener à bien cette opération au niveau national et que le coût du premier quota (50.000 doses) était de 1,5 Md Da.

"La santé du citoyen algérien est inestimable comme l'a avancé le président de la République. Nous fournirons le vaccin au citoyen, quelque qu'en soit le prix," a-t-il déclaré.

Il a rappelé, en outre, la formation des corps médical et paramédical chargés de l'opération de vaccination au niveau du ministère ainsi que par visioconférence au niveau des wilayas.