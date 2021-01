Algérie: Elaboration d'un Plan stratégique pour le développement de la SNTF

Alger — Le Directeur général par intérim de la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF), Karim Ayache a annoncé, samedi, l'élaboration d'un plan stratégique pour le développement de la société durant la période 2021-2025, lequel sera soumis prochainement aux pouvoirs publics.

Dans un message adressé à l'ensemble des cadres et travailleurs de la société, M. Ayache a annoncé «l'élaboration d'un plan stratégique pour le développement de la société, durant la période 2021-2025 et qui sera présenté, incessamment, en Conseil d'administration et aux pouvoirs publics, en vue d'entamer sa mise en œuvre sur le terrain».

Le Directeur général par intérim a également affirmé que l'Administration accorde une grande importante à l'amélioration du climat social à l'intérieur de la société et à la concrétisation de la stabilité nécessaire, en vue de focaliser l'ensemble des énergies et efforts vers le développement de la société et l'amélioration des services qu'elle fournit.

Pour M. Ayache, le traitement de ces problèmes passe «par l'amélioration du rendement de la SNTF et de sa situation financière».

Dans ce message posté par la société sur le réseau social Facebook, M.Ayache a rappelé les nouveautés ayant trait au fonctionnement de la SNTF et à la stratégie mise en place par l'Administration, à l'effet de poursuivre son développement et remédier aux insuffisances relevées».

A ce propos, le Directeur général par intérim, a souligné que depuis son installation, le 9 septembre dernier, il a entamé un programme d'action qui repose sur deux axes principaux.

Dans ce contexte, le même responsable a indiqué que l'opération d'audit a montré « beaucoup d'insuffisances et de dépassements que l'Administration tente de traiter, conformément à la Loi et aux exigences de la responsabilité envers les travailleurs et la société ».

Par ailleurs, le DG par intérim de la SNTF a salué "l'ensemble des cadres et employés de la société pour les efforts consentis au quotidien sur le terrain en vue d'assurer la permanence du service public que fournit la SNTF dans les meilleures conditions".

Il a rappelé aussi les conditions difficiles dans lesquelles travaillent les personnels de la SNTF voir même "contraignantes" en raison des actes de vandalisme qui ciblent régulièrement les structures ferroviaires et de signalisation, ce qui complique davantage leur mission de sécuriser les voyageurs et les trains.

"La SNTF a grandement contribué à l'approvisionnement de toutes les régions du pays en produits de base notamment les céréales, le carburant, les engrais et les métaux en plein crise sanitaire qu'a traversé le pays", a souligné M. Ayache.

Le responsable a souligné l'entière mobilisation des travailleurs pour assurer la reprise des activités des trains de voyageurs graduellement à partir du 03 janvier courant dans le strict respect des mesures préventives et du protocole sanitaire".