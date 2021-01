Cote d'Ivoire: Lancement de la 2e édition de l'Ivoire Black History Month

Vous connaissez peut-être le Black History Month aux Etats-Unis, cette période de l'année consacrée à l'histoire des Afro-Américains. L'événement a désormais sa version ivoirienne, avec l'Ivoire Black History Month. À l'origine de l'initiative, des jeunes de Côte d'Ivoire qui souhaitent mettre l'accent sur la richesse du patrimoine culturel de leur pays, à travers des activités étalées sur tout le mois de février.

Pour son lancement, l'Ivoire Black History Month a choisi le nouveau Musée des Cultures contemporaines Adama Tougara de la commune d'Abobo. Organisée par Tchewolo le Blog, le collectif Afrokemit et YL Studio, cette deuxième édition se déroule sur le thème des quatre grands groupes ethniques de Côte d'Ivoire : les Akans, les Krou, les Mandé et les Grou.

L'événement permettra des échanges autour de la diversité ivoirienne, mais aussi de rappeler l'unité d'une nation tristement célèbre pour ses crises politiques successives, selon Serge Alain Niango, le promoteur de l'IBHM : « on veut que les gens repartent dans l'histoire, plonger les ethnies dans l'histoire et non dans la politique... on veut qu'on se connaisse entre nous ! »

Durant tout le mois de février, les activités se déclineront en séminaires sur le web, animés par de jeunes artistes et blogueurs, ainsi que des rencontres au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire.

Une initiative bienvenue pour la jeune Française d'origine ivoirienne Miriam, fondatrice du blog Pamoja et qui vit en Californie. « Quand on entend " Black History Month" on se dit que c'est un mois qui est dédié à la culture afro-américaine et on ne parle pas forcément de la culture africaine. Je trouve ça important de ramener la source à l'Afrique parce que l'esclavage vient quand même de l'Afrique. »

Les organisateurs espèrent attirer suffisamment d'internautes pour éveiller l'intérêt des autorités ivoiriennes et intégrer pleinement les cultures traditionnelles dans l'Education nationale.