Mali: Lassana Doucoure (FC Chambly) - « Ce sont des matches [où il faut charbonner] »

interview

La réaction à chaud de Lassana Doucoure, buteur face à Caen ce samedi 30 janvier pour le compte de la 18e journée de Ligue 2 (victoire 4-2). Une victoire ô combien importante pour son club, qui joue le maintien cette saison, avec beaucoup de volonté et de détermination.

Journaliste - Sur les gardiens des deux clubs (Xavier Pinoteau et Garissone Innocent) sortis sur civière

C'est vrai que ça a été difficile, surtout que Xav [Xavier Pinoteau] a pris le coup sur la tête, j'étais vraiment à côté de lui je voyais qu'il respirait très mal, donc ça nous a fait peur sur le coup, et après ils ont dit que ça allait mieux.

En fin de match, depuis les tribunes, je vois le gardien [de Caen] tombe en arrière, je pensais au début qu'il était dégouté du résultat, et après on a vu qu'il bougeait pas et c'est là qu'on a tous criait, comme quoi le gardien il était au sol, et j'espère que ce n'est pas trop grave pour lui.

Ce sont des faits malheureux, mais au delà il y'a une victoire importante pour Chambly ?

C'est toujours très important une victoire. On avait très mal commencé, on s'est pris le but au bout de la 2e minute, et on s'est dit que ça allait être compliqué, mais qu'on n'allait pas relâcher. Et on a su vite réagir, ça nous a fait du bien de revenir en si peu de temps à 2-1. Ensuite c'est vrai qu'ils se prennent le rouge, ça nous a facilité le match et on savait qu'il ne fallait pas reculer, pour ne pas se mettre en danger nous-mêmes, donc on a continué à avancer et en deuxième mi-temps, nos efforts ont été récompensés. On a continué à pousser tout le match et c'est ce qui nous a permis de gagner ce soir.

Tu es dans les 3e et 4e but, tu as le penalty en ta faveur c'est ça ? C'est une faute de Hugo Vandermersch ?

Oui c'est ça, il me tacle et me prend au pied dans la surface, j'allais mettre un contrôle orienté et il m'a pris le pied. L'arbitre n'a pas hésité, il a sifflé le penalty directement.

Ensuite [je marque] Shaquil [Delos] me fait un super centre, il me dépose la balle vraiment devant le but, je n'ai plus qu'à mettre mon pied en opposition pour marquer et je suis vraiment content pour moi et surtout pour l'équipe.

Africa Top Sports - Vous n'étiez pas forcément favori, mais votre dévouement sur ce match et votre don de soi vous donne la victoire face à Caen ?

C'est vrai qu'on n'était pas favori du tout, après je pense que le terrain nous a un peu aidé, du fait qu'on a l'habitude de jouer sur des terrains comme ça à l'époque, en CFA et en national, donc on sait que ce sont des matches charbons [où il faut charbonner, travailler dur], comme dirait le coach, on sait le faire et on aime ça (sourire), on aime les terrains comme ça nous, c'est là où on se sent le plus à l'aise. Le terrain a joué en notre faveur ce soir.

Africa Top Sports - C'était un peu glissant quand même ?

(rires) C'était très glissant, il y avait beaucoup de flaque d'eau c'est vrai, mais il nous a beaucoup aidé, même s'il était quasiment impraticable on va dire.

Africa Top Sports - Est-ce que le maintien est omniprésent dans votre tête ?

Bien sûr, on y pense chaque match, on sait que chaque match c'est une finale, où on doit prendre des points. Ce soir, on prend trois points contre Caen, contre une grosse équipe de Caen. Il va vite falloir se remettre au travail dès demain, parce que mardi on a un match très important à Châteauroux. On sait qu'ils ont perdu ce soir, et si on gagne on peut les mettre à douze points, donc on sait que c'est énorme, et il faut tout faire pour ne pas perdre.

Africa Top Sports - Et la manière c'était important aussi de la mettre, parce que c'était une très belle rencontre ce soir (au-delà des deux terribles sorties de gardiens et de la météo) ?

Oui c'est vrai que c'était une très bonne partie de notre part, on a su garder le ballon, on a su poser le ballon et jouer au ballon. On peut retenir aussi ce jeu qu'on a construit ce soir.