Madagascar: Mahajanga - Plusieurs infrastructures sportives en construction

D'ici à la fin de l'année, gymnase, piscine olympique, courts de tennis sortiront de terre dans la Cité des fleurs.

Méga construction. La ville de Mahajanga sera dotée de nombreuses infrastructures sportives. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto, a effectué une visite des lieux qui vont abriter le nouveau Gymnase, les courts de tennis, le Stade Rabemananjara et la piscine olympique. Ville sportive et vivier de jeunes talents et de champions, Mahajanga ne va faire que confirmer ce statut avec ces nombreuses infrastructures. Le Gymnase Couvert pouvant accueillir 4.000 places sera construit à la place de l'ancien Gymnase au Pas de Fil à Mangarivotra. Respectant les normes internationales, le nouveau gymnase sera bâti sur une superficie de 5.500 m2 et comprendra 4 vestiaires, un salon VIP, une salle de musculation, un bureau et un local technique.

Le terrain sera en PVC multisport. Comme il fait chaud toute l'année à Mahajanga, la toiture est équipée d'un système aérodynamique pour la climatisation de la salle. Les travaux dureront 9 mois. Pas loin du Gymnase,trois courts pour le Tennis Club de Mahajanga seront également construits. Les travaux ont débuté il y a déjà trois mois. La délégation conduite par le numéro Un du sport malgache accompagné du Coordonnateur général des projets au sein du MJS, le Colonel Pierre Raherinjanahary, a ensuite effectué une visite et suivi des travaux de construction d'une piscine olympique à Ampisikina. Cette piscine respecte toutes les commodités exigées par la fédération internationale dont un bassin de 50 m pour les compétitions, un bassin de 25 pour les entraînements, une tribune de 1.000 places, des vestiaires, des douches, un local technique. Ces infrastructures sont prévues être livrées au mois de septembre, c'est-à-dire dans huit mois.

Bénéficiant d'un climat chaud, la construction de cette piscine à Mahajanga est une bonne chose pour la natation malgache qui pourrait par la suite s'entraîner tout au long de l'année, si ce n'est pas le cas pour le moment pour la piscine de l'Académie Nationale des Sports de Mahamasina. Premier terrain à pelouse synthétique au pays inauguré en 2010, le Stade Rabemananjara sera réhabilité dans la perspective de le moderniser et de dynamiser le football local. Avec ces infrastructures, Mahajanga pourrait accueillir quelques disciplines lors des Jeux des Îles 2023 qui seront organisés par Madagascar.