Madagascar: Trafic d'or - L'ouverture d'une enquête parlementaire réclamée

« L'enquête parlementaire touchera l'affaire 73,5kg d'or et le secteur minier, en général », dixit le député Mohamad Ahmad.

Face à la recrudescence du trafic d'or à Madagascar, dont tout récemment la saisie de 73,5 kg de lingots d'or en Afrique du Sud, le président de la commission en charge des Mines au sein de l'Assemblée nationale, Mohamad Ahmad, a réclamé l'ouverture d'une enquête parlementaire. « Le dossier a déjà été déposé au niveau du bureau permanent. On attend ensuite la validation des autres députés à la prochaine session ordinaire pour pouvoir démarrer cette enquête parlementaire qui aboutira à un résultat fiable et transparent et permettra ainsi de mettre un terme à toutes les rumeurs. En effet, toutes les forces vives, tels que les partis politiques TIM, GPR et IRD seront membres du comité d'enquête, à raison de deux représentants chacun, selon le règlement intérieur de la Chambre basse », a-t-il expliqué.

De nombreuses informations. Et lui de préciser qu'il faut démanteler tout le réseau des trafiquants, en commençant par le site d'exploitation d'origine de ces 73,5 kg. « On doit également découvrir qui sont les collecteurs et les opérateurs se chargeant de la transformation de ce métal précieux en lingot. L'enquête se poursuivra ensuite au niveau de tous les responsables portuaires ou aéroportuaires, qui assurent l'expédition de ce gros paquet, sans oublier les responsables au niveau de l'aviation civile et de la compagnie aérienne concernée. Nous disposons personnellement de nombreuses informations émanant des particuliers, des opérateurs et des membres de la société civile concernant ce trafic d'or mais nous attendons l'ouverture de cette enquête parlementaire pour pouvoir les divulguer, et ce, au nom du comité », a fait savoir ce député élu à Fénérive-Est.

Code minier. Par ailleurs, il a soulevé que cette enquête parlementaire ne touchera pas uniquement le trafic de 73,5 kg d'or mais aussi tout le secteur minier, en général. « Force est de remarquer que je suis un opérateur avant d'être élu député. Je reconnais très bien les problèmes affectant les opérateurs de ce secteur, qu'ils soient de petite ou de grande mine. Il faut ainsi lever la suspension de la délivrance de permis miniers, qui a duré deux ans déjà, pour que les opérateurs formels puissent travailler d'une manière plus sereine. Il en est de même pour les opérateurs formels oeuvrant dans le secteur aurifère. Pour l'heure, l'exportation de l'or est encore suspendue tandis que la Banque centrale continue à collecter de l'or auprès de ses fournisseurs agréés. La révision du code minier s'avère également prioritaire », d'après toujours ses dires.