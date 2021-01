Madagascar: Abus sexuel sur mineur - Sept ans d'emprisonnement ferme pour le pasteur d'une secte

Le juge a rendu son jugement hier sur l'affaire accusant le pasteur d'une secte de détournement de mineur et abus sexuel sur une fille de 15 ans. Le pasteur écope d'une peine de sept ans d'emprisonnement ferme et une amende de trois million ariary.

La famille de la victime se dit soulagée du verdict en dépit des séquelles indélébiles causées par les tortures morales et physiques sur leur fille. Le pasteur avait agressé sexuellement la fillette, qui est la jeune sœur de son épouse. Plus tôt, il l'a menacé de la tuer elle et sa mère si elle venait à révéler à quiconque ce qui s'était passé. Selon lui, il a fait cela pour achever sa mission. Terrifiée, la victime avait souffert en silence, ce qui l'a rendue dépressive. Elle a, plus tard, décidé de tout avouer à sa mère et l'affaire a été dévoilée au grand jour. Un groupe de pasteurs (de secte) avait demandé pardon pour lui et est intervenu auprès de la mère afin qu'elle retire sa plainte pour préserver le nom de l'église où le violeur officie.

La mère de la victime, la belle-mère du coupable, était cependant inflexible. Elle a décidé d'aller jusqu'au bout dans sa lutte contre l'agression commise sur sa fille. D'après une source auprès de la police nationale « nomreuses sont les femmes et filles adeptes d'églises apparentées à des sectes qui sont victimes de harcèlement sexuel, mais elles n'osent pas raconter les faits rongées par la peur voire par la honte. La majeure partie des cas d'attouchements et viols se manifeste lors de la soi-disant « délivrance du mal ». Le pasteur fait un lavage de cerveau à ses fidèles, et il arrive qu'il touche les parties intimes de la femme sous prétexte de lui donner le pouvoir de procréer. Crédules, les femmes se laissent faire ». Certaines communautés religieuses deviennent des milieux nébuleux favorisant, dès lors, les dérives sectaires, sexuelles.