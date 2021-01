Madagascar: Assassinat de Danil Radjan - Le patron du COPS écroué à Tsiafahy

Six mois plus tard, l'étau s'est resserré contre lui... (2e à droite)

Rebondissement sur l'affaire avec l'arrestation, de bon matin hier, de Lionel Lelièvre, le patron de la société de gardiennage C.O.P.S. Entre 2 heures et demie et 3 heures du matin, hier, les éléments de la police criminelle ont mis la main sur lui dans une maison à Ambatomirahavavy. Le ressortissant français a été par la suite emmené dans les locaux de la brigade criminelle à Anosy, un lieu dont il est devenu un habitué puisqu'il s'agit de sa troisième arrestation et toujours par ce service de la police.

De sources concordantes, il n'y avait plus d'audition d'usage. « La police a exécuté un mandat d'amener décerné par le tribunal. Ce qui veut dire procéder à l'arrestation et présenter par la suite le concerné devant le juge », a-t-on appris de ces sources. Les agents de défèrement ont attendu le milieu de matinée pour le présenter devant le juge d'instruction qui a aussitôt signé son billet d'écrou pour la maison de force de Tsiafahy. Secret de l'instruction étant, aucune information ne filtre pour l'instant sur le motif de la mise sous mandat de dépôt. Les faits de ces derniers temps laissent pourtant penser à trois hypothèses qui restent à vérifier. Des trois choses l'une, Lionel Lelièvre aurait-t-il négligé sa mise sous surveillance judiciaire ? Dans le cas d'une mesure de sûreté pareille, le moindre non-respect du pointage hebdomadaire devant le juge qui s'en charge pourrait être lourde de conséquences.

Vidéos virales. Secundo, les vidéos partagées la semaine dernière sur les réseaux sociaux, auxquelles le Français passe aux aveux d'assassinat, auraient fait bouger le dossier en phase d'instruction. En plus de ces vidéos devenues virales, les procès-verbaux de Tiana, Velo et Mahefa ont été aussi rendus publics via Internet. Ces trois agents de la société Cops ont avoué le crime et tiennent leur patron pour le commanditaire de l'acte moyennant une somme d'argent. Toujours dans les vidéos et outre les aveux, Lionel a mentionné, à son tour, les noms de ses deux clients (patrons du crime). Ce sont deux Indo-pakistanais de nationalité française. Il reste à savoir si l'enquête débouchera sur leur mise en accusation.

Troisième hypothèse, la plainte déposée au parquet de Paris par Me Nicolas Goutx pour saisir la justice française aurait-elle servi à quelque chose ? Pour un petit rappel, Danil Radjan a été retrouvé sans vie le samedi 19 septembre 2020, dans un parking situé au sous-sol du centre commercial La City, à Ivandry. Le corps du père de famille de nationalité française d'origine indienne a été retrouvé les mains et les pieds ligotés et présentait des traces de strangulation. Les images de vidéosurveillance ont trahi les trois agents de COPS. Ils ont été placés à Tsiafahy à l'issue de leur défèrement au parquet d'Antananarivo, contrairement à Lionel Lelièvre qui a bénéficié d'une mise sous contrôle judiciaire. Six mois plus tard, les quatre personnes, le patron et ses trois agents se retrouvent à Tsiafahy.