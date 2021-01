Madagascar: Ambatovy - Reprise imminente de la production de nickel et de cobalt

La reprise attendue de la production d'Ambatovy couplée avec la redynamisation des autres industries permettra de retrouver graduellement un dynamisme au niveau de ce secteur secondaire.

Imminente. Ambatovy prépare actuellement la reprise de production de nickel et de cobalt. Le retour progressif vers les activités normales se fera dans les plus brefs délais, annonce-t-on de source informée.

Beaucoup de dégâts

On rappelle que les activités d'extraction de Moramanga et de transformation de Toamasina ont été suspendues temporairement depuis le mois d'avril 2020 à cause de la pandémie de Covid-19. Une suspension qui a provoqué le rapatriement de la majorité des cadres de la compagnie mais aussi l'arrêt de travail des milliers d'employés directs et indirects générés par cette plus grande compagnie minière de Madagascar. Une suspension qui a provoqué beaucoup de dégâts à l'économie malgache quand on sait par exemple que le nickel et le cobalt représentent 30% des recettes d'exportation du pays. D'ailleurs, la dépréciation de l'ariary trouve en partie son origine dans la perte de rentrées de devises provoquée par cette suspension.

Secteur secondaire

Cette crise de l'industrie minière n'est qu'une partie des difficultés rencontrées par le secteur secondaire à Madagascar. Selon le rapport définissant les conditions générales de la situation économique et financière 2021 - 2023 le secteur secondaire cumule les retombées négatives de la pandémie. « La majorité des branches constitutives de ce secteur ont souffert de difficultés d'approvisionnement en matières premières, d'écoulement de leurs produits, de ralentissement voire de suspension d'activités, de mise en chômage technique ou même de licenciement massif. Les estimations font état d'une contraction des activités de l'ordre de -19.6% au titre de l'année 2020, contre une prévision de 1.3% dans la LFR. En effet, après ré-estimation des pertes engendrées par l'interruption des activités connexes, telles que le transport et les exportations, et des restrictions techniques liées au retour en confinement, la chute est vertigineuse à l'image de la décroissance de -53.2% dans l'industrie extractive ».

Chute vertigineuse

Selon toujours ce rapport, « pour l'année 2020, la branche industrie extractive a fait face à la suspension des activités d'Ambatovy qui est la plus grande société minière du pays . Cette situation a entraîné une chute vertigineuse de la production minière, soit une décroissance de -53.2% ». En somme, la reprise attendue des activités d'Ambatovy est considérée comme une bouffée d'oxygène pour le secteur secondaire. « La reprise attendue de la production de cette société couplée avec la redynamisation des autres industries permettra de retrouver graduellement un dynamisme au niveau de ce secteur et d'atteindre ainsi une croissance de 26.5% en 2021. La baisse de la demande au niveau mondial a contribué à la baisse de la production de l'industrie textile. Les mesures prises, telles que la fermeture des frontières et le confinement, en sont les causes. Cette situation devrait se résorber progressivement en 2021 avec l'atténuation des effets de la maladie et par la suite des mesures de restrictions techniques.

L'essor des exportations notamment des zones franches est également attendu, la croissance passant ainsi d'un taux négatif de -5.1% dans la LFR 2020, à une croissance de -6.6% dans la réalisation révisée de 2020 et à 5.5% dans la LFI 2021. difficultés rencontrées au niveau des industries alimentaires, de la boisson et du tabac ont obligé certaines entreprises œuvrant dans ces filières à procéder à la fermeture de leurs usines de production ». Par ailleurs, « en 2021, sans atteindre le niveau d'avant-crise, un rebond partiel au niveau des industries est estimé, soit une prévision de croissance de 10.6%. Cette perspective sera tirée par la reprise graduelle dans l'industrie extractive et l'industrie textile, en cohérence avec les perspectives de croissance économique mondiale prévue à 5.2% par le FMI pour l'année 2021 ».

Pour en revenir à cette reprise d'Ambatovy, elle a été annoncée en juillet 2020 par Sumitomo Corporation, son premier actionnaire, avec une prévision de production de 3.000 tonnes de nickel sur les trois premiers mois. Cette reprise bénéficie, par ailleurs, de l'appui de l'ambassadeur du Japon qui s'est entretenu à plusieurs reprises avec les autorités malgaches dont le ministre des Mines et des ressources stratégiques, Fidiniavo Ravokatra .