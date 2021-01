Madagascar: Energies renouvelables - Réticence sur l'utilisation des excréments humains comme combustibles

Après cet atelier, une campagne de sensibilisation plus large sur les avantages du biogaz aura lieu sur tout le territoire national.

Les biogaz provenant des matières fécales humaines représentent une source d'énergie potentielle importante. Cette filière trouve difficilement sa place parmi les énergies renouvelables.

Donner une seconde vie aux excréments. C'est ce que l'Adventist development and relief agency (ADRA) souhaite démontrer à travers son projet RWC (Recovery of waste in developing countries). Il est axé spécifiquement sur la gestion durable des déchets organiques par la production de biogaz. L'approche du projet consiste à l'utilisation des excréments humains et de déchets organiques comme combustible. Le modèle est déjà mis en œuvre dans la cafétéria de l'Université Adventiste Zurcher sis à Antsirabe. Le projet vise aussi à informer et sensibiliser le grand public sur les avantages du biogaz sur l'environnement, mais apparemment la perception du système n'a pas eu l'effet attendu. Ces points ont été mis en exergue durant l'atelier de partage du projet de recherche et développement sur la récupération de déchets à Madagascar, à Ankorondrano, hier.

« De nombreuses localités considèrent encore les excréments humains comme des sujets tabous. Il va de soi qu'elles évitent le sujet dans leur quotidien et encore moins quand il s'agit de les transformer en combustible pour la cuisson », selon le directeur technique wash et environnement auprès d'ADRA, Rado Ravonjiarivelo

Malgré cette réticence, le combat se poursuit. Quelques milliers de livrets seront distribués sur tout le territoire national pour inciter les ménages à recourir au biogaz. Selon toujours Rado Ravonjiarivelo, ces livrets comportent entre autres un guide d'installation ainsi que tous les équipements nécessaires pour sa mise en œuvre. Le ministère de l'Eau,de l'assainissement et de l'hygiène soutient cette initiative qui responsabilise les bénéficiaires en matière d'assainissement tout en favorisant l'utilisation d'une énergie propre à la conservation des couverts forestiers. « C'est une source d'énergie renouvelable qui présente de nombreux avantages environnementaux. Il ne contribue pas à l'augmentation des gaz à effet de serre », selon à son tour le ministre Voahary Rakotovelomanantsoa.