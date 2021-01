Madagascar: Éducation nationale - Gangrenée par la corruption

L'éducation nationale n'est pas épargnée par le fléau de la corruption.

Du favoritisme aux abus de pouvoir en passant par la falsification des qualifications et l'usage de faux diplômes, la corruption gangrène le secteur de l'éducation à Madagascar. Un fléau qui frapperait à tous les niveaux du secteur en question si l'on se réfère au rapport de diagnostic sur les incidences de la corruption dans le secteur de l'éducation à Madagascar signé par Transparency International Madagascar (TI Madagascar) publié hier. Un rapport qui met en lumière les différents types de corruption qui sévissent dans le secteur de l'éducation ou encore leurs impacts socio-économiques. La lecture du rapport suppose que la Transparency International Initiative Madagascar a opté pour une approche provinciale de la problématique.

Types. Ainsi, si les pots-de-vin, les abus de pouvoir, le favoritisme, le népotisme ou encore les faux diplômes perpétrés par les DREN (Direction Régionale de l'Education Nationale), les enseignants fonctionnaires, les membres du CLAC, les autorités, les enseignants subventionnés, les inspecteurs ou encore les CISCO constituent les types de corruption dans la province d'Antananarivo. La corruption revêt la forme de détournement de fonds, de favoritisme ou de népotisme ou encore d'abus de pouvoir à Mahajanga. Il conviendrait de noter que l'enquête nationale a été menée dans 14 CISCO ou Circonscriptions SCOlaires représentant 416 établissements du pays et plus de deux milliers de personnes.

Facteurs. Dans son rapport, la Transparency International Initiative Madagascar avance divers facteurs entraînant le fléau de la corruption dans le secteur de l'éducation. Le recrutement est premièrement mentionné par l'organisme. La corruption règne en maître dans le processus de recrutement dans lequel des responsables locaux comme les chefs ZAP ou Zone Administrative Pédagogique, les Chefs CISCO seraient les acteurs des pratiques corruptives. Lesdites pratiques seraient également observées dans l'organisation des évaluations pédagogiques tels que les examens officiels des élèves. Lors de la délivrance des certificats et des brevets, certains parents achèteraient le diplôme de leurs enfants. Le prix d'un certificat du CEPE étant compris entre 100.000 et 200.000 Ar dans certaine région si l'on se réfère toujours au rapport du TII Madagascar.

Entraves. La corruption dans le secteur de l'éducation nationale a des impacts socio-économiques néfastes pour le pays. Entre autres, la dévalorisation de l'éducation entraînée par le recrutement de personnel non compétent et simplement attiré par la sécurité de l'emploi, l'entretien de la génération corrompue et du népotisme dont la persistance et la prévalence de la corruption constituent un mauvais exemple pour les générations futures ou encore l'inégalité accrue entre riches et pauvres. La TII Madagascar avance également que le fait de perpétrer une mauvaise pratique entrave le développement économique du pays. « L'enseignement est chargé de participer à l'autonomisation et à l'épanouissement des élèves afin de répondre aux besoins du marché de travail et de l'économie. L'éducation est sans nul doute un facteur de la croissance économique. Une éducation de piètre qualité aura tôt ou tard des répercussions dévastatrices sur l'économie», interpelle l'organisation.

À faire. La redynamisation et le renforcement des comités anti corruption par l'adoption d'un décret d'application des dispositions de la loi anticorruption relative à la mise en place des CAC, l'harmonisation et les mises à jour des textes régissant les démembrements du MEN ou encore l'application des sanctions prévues par la loi aux corrupteurs et aux corrompus constituent des recommandations avancées par la Transparency International Initiative Madagascar afin d'éradiquer le phénomène de corruption dans le secteur de l'éducation.