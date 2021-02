Congo-Brazzaville: Boxe - Gaëtan Nkodia élu président de la fédération

L'ancien boxeur, Gaëtan Nkodia ainsi que d'autres membres du nouveau bureau exécutif de la Fédération congolaise de boxe (Fécoboxe) ont été, unanimement, choisis le 28 janvier à Brazzaville, pour conduire les destinées du noble art durant les quatre prochaines années.

En présence des représentants du ministère des Sports et de l'Education physique puis du Comité national olympique et sportif congolais, les délégués des clubs et des ligues venus des différents départements du Congo ont mis fin à l'incertitude qui a caractérisé la Fécoboxe au cours de la dernière olympiade.

Grâce à son projet de société intitulé « défis boxe », Gaëtan Nkodia s'est engagé à développer cette discipline au niveau national. Il souhaite, en effet, mettre en place des équipes d'élite, instaurer la pratique de la boxe dans les écoles et universités. Le nouveau président de la fédération vise également la promotion de ce sport chez les femmes et les handicapés. Le volet formation occupe aussi une bonne partie du projet de développement sportif de Gaëtan Nkodia.

« Je suis heureux, mais je comprends, en même temps, la responsabilité qui nous incombe désormais car il y a beaucoup de challenges. C'est le cri de cœur des boxeurs qui a facilité notre élection. Nous allons baser nos actions sur la relance des compétitions sur le plan national. Et comptons sur l'apport de tous les acteurs de la boxe et de nos partenaires afin de concrétiser notre ambition », a indiqué le président élu.

Pour réaliser tous ces projets, le bureau exécutif de la Fécoboxe devra initier diverses sessions de formations au profit des acteurs de la boxe congolaise.

Outre Gaëtan Nkodia, les délégués ont aussi voté Bruno Ngouabi au poste de 1er vice-président et Guy Dominique Tsongo comme 3e vice-président. Herman Kaya, Elvis Gimar Ngombé Okoko, Obrele Moussavou et Frandonise Malonga Nzoumba évolueront dans ce bureau exécutif respectivement en qualité de secrétaire général, secrétaire général adjoint, trésorière générale puis trésorière générale adjointe. Les membres sont: Romuald Ekia et Vanessa Vouidibio, tandis que Brice Aymard Kihouoko, Peggy Odouranga et Florent Mboungou font partie du commissariat aux comptes.