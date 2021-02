Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Les médias appelés au respect de la déontologie professionnelle

Une cinquantaine de journalistes représentant différents médias congolais ont pris part, le 28 janvier à Brazzaville, à un séminaire de sensibilisation et de formation organisé par la délégation de l'Union européenne (UE), en collaboration avec le Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC).

Plusieurs thèmes axés sur le rôle des médias, la liberté d'expression et de communication en période électorale ont été développés tour à tour par les experts et responsables des médias en présentiel et par visioconférence.

A l'instar de Pierre Mbéri, enseignant en journalisme à l'Université Marien- Ngouabi qui a évoqué les défis et opportunités à saisir pour une bonne couverture médiatique du processus électoral, conformément au cadre légal et réglementaire en vigueur, des responsables des médias en ligne, ainsi que des journalistes de plusieurs pays africains et européens (Paris, RDC, RCA Côte d'Ivoire... ) ont apporté en direct leur contribution, en se basant sur l'expérience acquise par chacun d'eux dans l'exercice du métier.

Le dernier thème portant sur la liberté d'expression et de communication pendant le processus électoral a fait l'objet d'un débat entre journalistes participants et panélistes. Parmi eux, le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Philippe Mvouo, qui a rappelé que la liberté d'expression renvoie les médias aux principes fondamentaux du métier du journalisme qui obéit aux règles et principes déontologiques.

La rigueur et l'exactitude, l'intégrité, l'équité et la responsabilité sont, entre autres les piliers normatifs du métier. « Le journaliste se doit de vérifier et de fournir une information fiable, complète et équilibrée. Il doit cultiver sa personnalité, en évitant de courir derrière les candidats », a-t-il insisté.

Pour sa part, le conseiller en paix et développement aux Nations unies, Stean Tshiband, a relevé l'importance et le caractère particulier que revêt les élections. Le rôle des Nations unies consiste, a-t-il dit, à réfléchir sur la manière de renforcer la loi. A cet effet, il a annoncé l'organisation, dans les prochaines semaines, d'une formation destinée aux journalistes sur la loi électorale.

Pendant ce séminaire, les participants ont également suivi en ligne la contribution d'Ibrahima Sané, membre du conseil national de régulation de l'audiovisuel au Sénégal, et ancien journaliste, et celle d'Idriss Bossoto, enseignant et chef de parcours sciences et techniques de la communication à l'Université Marien-N'Gouabi.

Le premier a fait l'éclairage sur l'équilibre et l'équité dont le journaliste doit faire montre dans l'exercice de son métier. Le second a relevé l'importance du traitement de l'information, et les principes de déontologie journalistique tout en faisant observer l'absence des textes au Congo.

Les deux autres panélistes, Modeste Elenga, directeur de Radio Congo et son collègue de Vox TV, Arsène Séverin Ngouela, ont partagé l'expérience en matière de liberté d'expression et de traitement d'information au sein de leur rédaction respective.

En effet, si pour la radio la liberté d'expression est un combat perpetuel, au regard des pesanteurs et « injonctions » de la tutelle, le directeur général de la radio nationale a par ailleurs souligné l'intérêt, pour les journalistes, de se conformer aux lois fondamentales sur le rôle des médias en période électorale. Il a partagé les préoccupations relevant d'un média public, sans oublier les difficultés liées au manque de matériel de travail pouvant permettre aux journalistes de se mouvoir dans tout le pays.

Lors des échanges, il a été relevé qu'au Congo les journalistes travaillant dans les médias publics sont, pour la plupart du temps, victimes des pressions, ce qui érode la confiance de ces médias vis-à-vis du public qui se tourne beaucoup plus vers les médias privés.

Après avoir souligné le rôle « important » des médias dans le processus électoral, l'ambassadeur de l'Union européenne, Raul Mateus Paula s'est dit satisfait du climat dans lequel les échanges se sont déroulés.