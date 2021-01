Congo-Kinshasa: Chan 2021/quarts de finale - Les Léopards contestent les résultats des tests positifs de Covid-19

La partie congolaise au Chan 2021 a exigé une contre-expertise au sujet de tests de Covid-19 après des soupçons pesants de manipulation de ces résultats de ces test de coronavirus dans les rangs des Léopards.

La veille du match de quart de finale de la 6e édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan), les Léopards de la République démocratique du Congo ont passé une nuit mouvementée à Douala au Cameroun pour le test de la Covid-19. Ils devraient affronter, le 30 janvier 2021, au stade Japoma de la ville portuaire camerounaise, les Lions indomptables du Cameroun. Les derniers résultats du test du coronavirus sont à l'origine de cette nuit perturbante pour les Léopards.

Comme de coutume depuis le début de cette compétition en terre camerounaise, les équipes sont soumises aux tests deux jours avant le match. Mais curieusement, treize membres de la sélection congolaise ont été testés positifs, même ceux qui étaient déclarés négatifs juste un jour avant, entre autres le sélectionneur Florent Ibenge. Et selon Theobald Binamungu, sixième vice-président de la Fédération congolaise de football association (Fecofa) et coordonnateur des équipes nationales de football de la République démocratique du Congo présent à Douala, la partie camerounaise était déjà au courant du nombre des cas positifs dans la délégation congolaise bien avant les Congolais et même la Confédération africaine de football (CAF).

Cette situation a poussé à des soupçons d'une possible manipulation des résultats. Et la partie congolaise a déposé une dénonciation auprès de la CAF, exigeant ainsi une contre-expertise dans un autre laboratoire pour les deux équipes. Les résultats étaient attendus le samedi 30 janvier 2021 dans la matinée, alors que le coup d'envoi du match a été prévu le même jour à 20 heures. Et d'après les résultats de la contre-expertise, apprend-on, l'on a recensé que trois cas de Covid-19 chez les Léopards. Il s'agit du kinésithérapeute italien des Léopards, Frédérico Masaro, et des joueurs Karim Kimvuidi du Daring Club Motema Pembe, et Philippe Kinzumbi du Tout Puissant Mazembe. Avec toute cette perturbation, l'heure de ce coup d'envoi pourrait être décalée d'une ou deux heures. Mais rien n'est encore confirmé.

Les Léopards ont depuis le début de la compétition fait face à des cas de Covid-19. Le sélectionneur Florent Ibenge, le latéral droit Djos Issama, les gardiens de but Matampi, Guy Serge Mukumi et Nathan Mabruki, Ricky Tulenge, et d'autres ont tous, à un moment de la compétition, été testés positifs au coronavirus. Cette situation bizarrement persistante alors que tous les membres de la délégation ont été testés négatifs à leur départ de Kinshasa et même à Dar-Es Salaam en Tanzanie où la sélection a été en stage assorti d'un match amical contre la sélection tanzanienne (un but partout), avant de rallier Douala pour la compétition.

Notons-le, les Léopards ont fini premier du groupe D de ce Chan camerounais après leur victoire face au Niger par deux buts à un, avec les réalisations de Dark Kabangu (qui a curieusement été test positif au coronavirus après ce match) et Amédée Masasi Obenza (testé également positif avant le match contre le Cameroun en quart de finale). La RDC devrait donc s'opposer, le samedi 30 janvier 2021 en quart de finale, au pays organisateur, le Cameroun deuxième de son groupe derrière le Mali.