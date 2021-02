Congo-Brazzaville: Littérature - Bersol Exaucé Ngambili Ibam signe son premier ouvrage

Intitulé « Denis Sassou N'Guesso, artisan de la gouvernance intergénérationnelle », l'ouvrage a été présenté au grand public le 29 janvier à Brazzaville. A travers cet essai, publié au cours de ce mois aux éditions L'Harmattan Congo, l'auteur fait découvrir au lectorat, par le biais des faits et événements, l'instauration et le renforcement de cette quintessence à laquelle se frottent les jeunes, grâce aux efforts du chef de l'Etat congolais.

La cérémonie de présentation-dédicace du livre, « Denis Sassou N'Guesso, artisan de la gouvernance intergénérationnelle » de Bersol Exaucé Ngambili Ibam, a réuni un parterre d'hommes et femmes de lettres, ainsi que quelques membres du gouvernement et la jeunesse, maillon essentiel dans la naissance de cet ouvrage de 111 pages.

Préfacé par Anatole Collinet Makosso, ancien ministre de la Jeunesse et actuellement en charge de l'Education et de l'Alphabétisation, puis postfacé par Denis Christel Sassou N'Guesso, député et président de la fondation Perspectives d'avenir; ce recueil est une reconnaissance des valeurs, efforts et bienfaits de Denis Sassou N'Guesso pour l'inclusion de la jeunesse dans différentes sphères de décisions. Dans sa préface, il est écrit, « Le Congo, à l'initiative du président de la République, figure parmi les pays qui consacrent la gouvernance intergénérationnelle dans la Constitution. Par ce biais, le constituant congolais reconnaît que la jeunesse, qui représente de nos jours plus de 70% de la population, a besoin d'être entendue et occuper la place qui est la sienne dans la société ».

Une introduction, trois chapitres et une conclusion subdivisent l'ouvrage, dont la présentation a été faite par l'auteur lui-même et le directeur des éditions L'Harmattan-Congo, Jackson Mackiozy. La critique, quant à elle, a été livrée au public par l'écrivain congolais Sauve-Gérard Ngoma Malanda. Le premier chapitre, très bref et précis porte sur l'édification de la gouvernance intergénérationnelle au Congo. Il relate succinctement le parcours de l'auteur à différents postes d'organes continentaux servant d'interface entre les jeunes et les pouvoirs publics. « Pendant que nous luttions pour la défense des intérêts de la jeunesse, j'ai pu remarquer comment le président Denis Sassou N'Guesso a fait de celle-ci sa priorité, en promouvant la gouvernance intergénérationnelle, tant au niveau national qu'international », a déclaré Bersol Exaucé Ngambili Ibam.

Le deuxième chapitre, un peu plus épais, condense en dix pages l'engagement du président de la République pour la gouvernance intergénérationnelle au niveau international. A ce niveau, ce sont quelques exemples palpables de cette vision qui sont mis en exergue. Ainsi, cet engagement s'est notamment matérialisé par la création du conseil national de la jeunesse, la tenue du dialogue intergénérationnel de Kintélé, le conseil consultatif de la jeunesse, la représentativité des jeunes dans les sphères de prise de décisions.

Quant au dernier, le plus long de tous, il partage une série de témoignages des jeunes sur ce qu'ils retiennent de l'action du chef de l'Etat en faveur de la jeunesse. Chaque contributeur a choisi son angle d'analyse, allant de l'éducation à l'entrepreunariat, la culture, la politique, en passant par la responsabilisation de la jeunesse et sa mise en confiance. « A chaque génération sa mission. Le président Sassou N'Guesso continue d'apporter au Congo ce qu'il a et de réaliser sa mission. Il en va aussi de nous, jeunes, d'incarner cette dynamique. Plusieurs choses ont été faites et beaucoup reste tout aussi à faire. A nous de prendre en retour ce combat à bras le corps et de continuer dans cette direction », a déclaré Reince Trésor Gandou, dont le témoignage portait sur le secteur éducatif.

La phase des questions-réponses a confronté l'auteur à un public aguerri et éveillé qui a salué, avant tout, le fond et la forme de ce livre. Au nombre des recommandations faites figure notamment l'écriture de la suite de cet ouvrage en plusieurs tomes. Aussi, soucieuse de son avenir, la jeunesse a lancé l'appel de voir se matérialiser davantage la volonté de la gouvernance intergénérationnelle au Congo.

Elu député en 2017 dans la deuxième circonscription de l'arrondissement 9 Djiri, à Brazzaville, Bersol Exaucé Ngambili Ibam est membre du bureau politique du Parti congolais du travail et ancien président du conseil national de la jeunesse.