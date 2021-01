Congo-Kinshasa: Kinshasa - Le gouverneur Ngobila réactive l'interdiction de la vente d'eau en sachet

La décision est concomitante avec celle qui interdit de jeter du plastique dans la rue.

Une note circulaire du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, vient de réactiver le décret interdisant la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs, sachets et autres emballages en plastique sur toute l'étendue du territoire national pris, il y a quelques années, par le Premier ministre Bruno Tshibala.

Dans l'optique de cette décision, l'autorité urbaine de la capitale congolaise vient de nouveau d'interdire l'utilisation de sachets en plastique pour la vente d'eau conditionnée. Elle prohibe également cette habitude acquise par des Congolais de jeter du plastique et ses dérivés sur la voie publique à Kinshasa. « Les services administratifs compétents des ministères de l'Environnement et de l'Industrie sont chargés de l'application sans faille de la présente », est-il recommandé dans ce document.

Le gouverneur Gentiny Ngobila promet également des sanctions pécuniaires et amendes, qui seront dorénavant appliquées aux producteurs, après que le délai de six mois du moratoire ait été dépassé.

L'ancien Premier ministre, rappelle-t-on, avait signé, le 30 décembre 2017, ce décret interdisant la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs, sachets, films et autres emballages en plastique pour la vente d'aliments, d'eau et de toute boisson sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. A l'époque, un moratoire de six mois avait été accordé visant notamment à permettre aux opérateurs économiques d'écouler leurs stocks. Ce délai prenait fin le 30 juin 2018 et devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2018.

En 2013, un autre édit du gouverneur de la ville-province interdisait déjà la vente d'eau conditionnée dans des emballages en sachets plastiques.

Une vision implémentée par Kin Bopeto

La situation des emballages en plastique préoccupe au plus point l'autorité urbaine de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, qui, lors d'une réunion avec les autorités municipales, a échangé sur cette décision latente prise par son prédécesseur au sujet de l'utilisation du plastique comme emballage. « J'ai remarqué que le sachet est souvent utilisé comme emballage même pour des arachides, du pain... Bref, de beaucoup de produits alimentaires, alors qu'auparavant ils étaient vendus dans du papier. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui », avait fait observer le gouverneur, qui avait ainsi relevé ses inquiétudes quant aux effets néfastes de ces habitudes sur l'environnement et la vie des Kinois et de tous les Congolais, car ces produits jetés à Kinshasa et dont les conséquences sur les cours d'eau et autres sites sont avérés, ont été charriés par les eaux de pluies jusque sur le fleuve Congo. C'est donc à l'issue de cette réunion que Gentiny Ngobila a officiellement déclaré la guerre au « roi sachet », réputé être la cause de tous les maux que connaît la capitale congolaise.

Le gouverneur avait annoncé, au cours de cette réunion, le renforcement des capacités des bourgmestres et chefs des quartiers, dans l'avenir, pour faire d'eux des officiers de police judiciaire à compétence restreinte. Ceci, en prélude de l'application des dispositions sur les pénalités ou amendes transactionnelles conformément aux édits sur la salubrité et les nuisances sonores.