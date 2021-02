Congo-Brazzaville: Vie associative - « Bana ya Esther » renforce les effectifs de l'OFC

L'association des femmes dénommée « Bana ya Esther de Mfilou » que dirige Donnie Mboungou a initié le 29 janvier une campagne d'adhésion de ses membres à l'Organisation des femmes du Congo (OFC) à la mairie de Mfilou.

Au total 997 femmes issues des sections du Parti congolais du travail (PCT) des treize quartiers de l'arrondissement 7 Mfilou de Brazzaville ont rempli des fiches d'adhésion. Donnie Mboungou a rappelé, à cette occasion, les missions du parti. Parmi celles-ci figurent la mobilisation, l'organisation, la motivation et l'encadrement des femmes sur la base de leur intérêt spécifique afin de les amener à contribuer par leurs réflexions à l'enrichissement politique de la première formation de la majorité présidentielle.

« Notre adhésion à l'OFC est un bienfait, parce qu'elle nous permettra d'être actrices engagées dans les questions féminines au sein du parti et facilitera l'action de l'OFC à Mfilou », a-t-elle déclaré.

Elle a invité les femmes à être disponibles et dynamiques pour relever les défis socio-culturels, économiques et politiques dans cet arrondissement. Selon la présidente de l'association, les femmes occupent une place essentielle dans le domaine de l'éducation, de l'émancipation et de l'autonomisation.

La campagne d'adhésion s'est déroulée en présence de la secrétaire nationale chargée de l'organisation et de la mobilisation de l'OFC, Chantale Kodia, et de la secrétaire permanente du PCT chargée de la question féminine, de l'enfance et de la famille, Esther Ayissou Gayama.

Rassurant les nouvelles adhérentes de la réalisation de plusieurs projets au sein de l'OFC, Chantale Kodia a appelé les femmes à prendre en compte toutes les catégories sociales des femmes membres de l'OFC. Elle a invité par ailleurs les femmes à participer à l'opération de révision des listes électorales. De son côté, Esther Ayissou Gayama a incité les femmes au sursaut national, car elles sont sous représentées dans les instances de prise de décisions.

L'association « Bana ya Esther de Mfilou » a été créée à Brazzaville. Elle a pour objectif d'œuvrer pour l'autonomisation des jeunes filles mères désœuvrées. Les actions déjà réalisées par cette structure sont entre autres des journées de réflexions autour du devenir de la femme congolaise et la formation aux petits métiers.