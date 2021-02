Congo-Brazzaville: Judo - Le comité de normalisation appelle les judokas au calme

Alors qu'une rumeur circule depuis quelques jours sur l'organisation de l'assemblée générale élective de la Fédération congolaise de Judo le 17 février 2021, Me Aya Caloger, membre du comité de normalisation de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées? s'est adressé aux judokas de Pointe-Noire, le 28 janvier, les appelant au calme en attendant la programmation d'une assemblée générale crédible.

Me Aya Caloger a informé les anciens et nouveaux judokas que, l'assemblée générale élective convoquée le 17 février par le bureau sortant n'aura pas lieu. « Pour la rumeur qui court, notamment sur l'AGE programmée par le président sortant de la Fédération, je vous informe qu'en ma qualité de membre du comité de normalisation de la FECOJUDA, nommé par le ministre des sports et de l'éducation physique, cette assemblée élective n'aura pas lieu ou mieux, elle ne se tiendra pas... », a-t-il déclaré car, d'après une note de service signée par le ministre des sports, la mission de convoquer l'assemblée a été confiée au comité de normalisation.

« Le président du comité de normalisation convoquera l'assemblée générale élective dans le strict respect des textes règlementaires en vigueur, notamment la circulaire n° 0455MSEP du 04 juin 2020, en vue de la tenue d'une assemblée générale élective apaisée de sortie de crise», stipule cette note mais, malheureusement le comité de normalisation a été confronté par plusieurs difficultés qui ont retardé la tenue de cette assemblée voulue par le ministère au plus tard le 19 décembre dernier.

Dans le même cadre, le président du Comité national olympique, Raymond Ibata dans sa lettre adressée au président de la confédération africaine de judo sur la crise que traverse cette fédération congolaise de judo, a titillé sur le respect du corps électoral, qui est la principale cause de ce conflit. « En tenant compte des dispositions nationales qui voudraient qu'en l'absence d'un championnat national pendant l'olympiade écoulée, le corps électoral ayant élu le bureau sortant soit reconduit », stipule cette lettre du président du comité olympique.

Mais, malheureusement, déplore le comité de normalisation, le président sortant de la fédération a convoqué une assemblée générale élective le 17 février avec un nouveau corps électoral, ce qui n'est pas possible.

Après avoir passé son message, Me Aya Caloger a remercié les doyens et tous les anciens du judo pour leur présence réconfortante et félicité enfin les judokas congolais pour l'amour qu'ils portent à leur art. « Entant qu'autorité morale de judo, nous avions le devoir spirituel de protéger les vies humaines et personne ne sera tué pour le judo. Faisons confiance à l'Etat, le ministère des sports et à son partenaire, le Comité national olympique et sportif congolais, de nous conduire dans l'apaisement vers l'assemblée générale élective dans le respect de la circulaire ministérielle et du corps électoral de 2016 », a-t-il renchéri.

"Dans l'attente des instructions ou des directives des membres de la commission nationale électorale et du secrétariat technique nommé par le ministre des sports, j'invite les judokas congolais au calme et au respect de l'Etat. Puisqu'il est admis que, personne d'entre nous ne peut braver l'Etat", a-t-il dit, tout en confiant le judo, l'équipe de Diables rouges qui joue le chan au Cameroun et le Congo, entre les mains de Dieu.