Congo-Brazzaville: Exposition - Les œuvres de Bikindou Bayi en dialogue avec le public

Les œuvres exposées au grand public à Mfilou, dans le 7e arrondissement de Brazzaville, sont une véritable ode à l'Homme, à ses courbes, sa douceur, ses agressivités, ses imperfections et perfections. A travers ses sculptures où l'on distingue de petites et grandes figures, le tout agencé dans des couleurs dominantes, le jeune plasticien congolais, Bikindou Bayi, véhicule un message instructif à la société.

Avec cette exposition individuelle « Hommage » qui est une ode à l'humain, le plasticien congolais Bikindou Bayi rend hommage à l'homme dans toute sa dimension, à travers des petites et grandes sculptures. Par cette série d'œuvre, l'artiste invite à un hommage qui n'est pas qu'une simple reconnaissance mémorielle, mais aussi une quête d'équilibre mentale ; une démarche qui invite à se souvenir des êtres chers qui ne sont plus de ce monde.

« L'art est un moyen d'expression capable d'établir un dialogue entre le public spectateur et les œuvres. Par-là, le public peut être amené à découvrir le côté sensible de ma passion car mes œuvres en elles-mêmes sont le reflet de certains sentiments intimes que je puis traduire par la parole. De mes créations se dégage une évidence de poésie exceptionnelle que la richesse discrète des couleurs suscite l'admiration », a-t-il déclaré.

Le mouvement, le geste, l'expression des visages de ses œuvres portent l'émotion jusqu'au point extrême où la beauté et la forme se révèlent. Aussi par leurs regards extérieur et intérieur qu'elles vouent à la forme, l'artiste maitrise la rhétorique et offre à ses œuvres une vie, conçue comme un mémoire d'amitié, non seulement entre les œuvres et le public, mais aussi entre les œuvres et l'artiste où s'engage un dialogue des conscients. Les œuvres exposées renvoient à une réalité poétique avec des agencements, des articulations, afin d'engager une vie poétique où le corps et le mot passent à un corps sculptural. La position de ses œuvres associées au mouvement à travers différents plis invite ainsi au recueillement et à la contemplation.

Comme tout artiste, Bikindou Bayi comprend que l'art est un vecteur de conscientisation, un outil d'expression que les hommes utilisent pour se communiquer les uns aux autres et, conscient de l'importance de l'expression artistique, il pense qu'elle peut être utile dans tout domaine. Il appréhende le monde avec une vision forte qui caractérise le bien-être et l'intérêt commun. « Pour moi, l'art change la vie des gens, apaise les cœurs et essaie aussi d'approcher les individus, les peuples. L'art n'a pas une langue précise. Il est accessible à n'importe quel être humain, parce que l'art, par son essence, exprime ce qui est beau, les sentiments, les pensées diverses », a déclaré le plasticien congolais.

En mettant l'accent sur différentes couleurs, Bikindou Bayu suscite le plaisir, le calme, la tranquillité, la paix, la béatitude, le repos et la douceur. La tranquillité de ses œuvres traduit le silence ou le vide qu'une personne peut percevoir dans la solitude.

Formé à l'école nationale des arts et enseignant des arts plastiques au CEG de Bacongo, Bikindou Bayi plaide pour une valorisation du métier de l'art plastique au Congo. Pour lui, les artistes peintres congolais ne bénéficient pas encore de la considération qui leur ait due et ne sont pas considérés à leur juste valeur ; la priorité des décideurs étant ailleurs. « Je réalise que l'art plastique congolais ne fait pas encore son chemin et n'est pas connu du grand public. Nos œuvres d'art peuvent participer à la promotion du pays dans le monde. Cela voudrait dire que les décideurs doivent regarder autrement ce secteur ; le valoriser et y apporter un soutien réel » a-t-il renchéri.