Congo-Brazzaville: Cuisine - Le manioc élevé au rang d'art culinaire !

Pas de restaurant étoilé, pas de toque de top-cheffe mais tout simplement l'art et la manière de faire d'un tubercule un repas de roi ! La gastronomie congolaise revue et corrigée par Edrine Samba. Bon appétit !

Imaginer le Congo sans manioc serait imaginer la France sans fromage ou la Chine sans le moindre grain de riz. Alors, n'imaginons pas. Mais si, à contrario, vous avez rêvé que le manioc pouvait être plat de fin gourmet, ouvrez les yeux, c'est une réalité ! La Maniocquerie du Congo est devenue l'endroit incontournable pour les fervents adorateurs de ce tubercule si familier à notre alimentation quotidienne. Ajoutant l'art à la manière, l'entreprise ponténégrine remet ce goût du jour de la plus chic des manières. Sortez la nappe blanche et vos plus jolis couverts et faisons ensemble un rapide tour de table !

Commençons par de délicieux bruschettas de manioc tomate / céleri, de quoi vous mettre l'eau à la bouche - et pas que - pour l'apéritif ! Classieux, non ? Hélas, vous êtes naturellement en retard [c'est une autre spécialité du pays] et les autres invités ont déjà descendu les bruschettas avant votre arrivée. Rassurez-vous. Vous pourrez déguster le manioc sur des toasts, des mille-feuilles ou de fines tartelettes nouvellement servies et joliment dressées car, au buffet, votre œil se régalera autant que votre palais, c'est promis !

La gourmandise étant un joli tout autant que vilain défaut, vous avez déjà hâte bien évidemment de passer à la suite. Que diriez-vous d'un traditionnel « Mbala Mpinda », manioc fourré, façon pâté en croûte, à la pâte d'arachide et poisson makwala ? Pour vous faire saliver, ce ne sont pas les idées qui manquent à la Maniocquerie du Congo et ces idées là pourraient transformer la première maman du quartier en une vraie top-cheffe sans coup férir. Quoique vous n'ayez peut-être plus faim, il vous sera malgré tout impossible de résister à ces mini-burgers de chikwangue au poulet, fromage et paprika ! On en déboucherait presque une bouteille de Château Mouton Rothschild pour les accompagner !

Ingénieuse, Edrine Samba, qui dirige la Maniocquerie du Congo, a également pensé aux minuscules appétits en commercialisant les « Petits modèles », appelés également « Mini-Dakar ». Petits modèles et grandes ambitions pour celle qui s'est distinguée lors du « Petit dèj' des entrepreneurs » au Double Tree By Hilton, au restaurant « L'Amorita » dans un Happy Hour pour l'Event « L'Instant Manager » ou encore au salon du « Made in Congo », et qui n'en finit plus de séduire de nombreux et nouveaux gastronomes. Reste à préciser que l'entrepreneuse s'est parfaitement entourée des mamans de Ponton la Belle pour garder intact le savoir-faire de ce produit du terroir, 100 % bio et indispensable à nos assiettes !