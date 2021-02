Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PARD, un nouveau-né dans la sphère politique congolaise

Le microcosme politique congolais s'est élargi avec la sortie officielle le 30 janvier à Brazzaville du Parti africain pour le renouveau démocratique (PARD).

Créé le 27 juillet 2019, ce nouveau venu dans l'arène politique congolaise se réclame de l'opposition et prône la sociale libérale. Dans son message aux cadres et militants de cette formation, le président national, Eloi Destaing Sikoula a d'abord situé le contexte de la cérémonie avant de définir les raisons de la création de cette formation politique et aussi sa mission.

« La création du Pard répond à un certain nombre d'ambitions politiques et sociales parmi lesquelles, l'affirmation de notre foi en Dieu, l'amour du prochain, le multipartisme que consacre notre Constitution, notre vision sur le patriotisme, la mégestion du pays », a-t-il déclaré avant de rappeler que le Congo est riche mais plus de la moitié de la population ploie sous le poids de la pauvreté et où la politique non seulement avale ses propres fils, mais aussi fait voler en éclat toutes les valeurs sociales, culturelles et humaines.

« En vérité le pays est à tout point de vue en perte de vitesse, les valeurs morales, l'éthique sociale, la justice, l'amour du prochain ne sont plus que des vertus désuètes » a-t-il renchéri.

Il a, à cet effet, exhorté les Congolais à rechercher les voies et moyens pour le rétablissement des vraies valeurs favorables à un développement prospère, au nombre desquelles, le patriotisme, l'unité nationale, l'éthique sociale, la justice.

Pour Eloi Destaing Sikoula, la matérialisation de toutes ses valeurs ne peut être possible que dans le respect de la chose publique et la promotion de l'excellence, le dialogue et la culture de paix. Le Parti africain pour le renouveau démocratique, a-t-il renchéri, fait de ces valeurs son crédo.

Il a, en outre, signifié que de nos jours, tous les Congolais du Nord au Sud de l'Est à l'Ouest, sont confrontés à une même réalité, aux mêmes difficultés, aux mêmes conditions d'existence. De ce fait, la mise en place des politiques plus ambitieuses s'avère plus indispensable.

Il faut, à cela, a-t-il poursuivi, choisir des règles nouvelles d'organisation de la société pour garantir la stabilité des institutions pour un Congo nouveau, uni et prospère. Le développement ne résultera que de la responsabilité, des efforts et de la prise de conscience des gouvernants afin de créer des richesses matérielles et en assurer la bonne distribution.

Le PARD enfin, a-t-il conclu, sera le parti de toutes les Congolaises et de tous les Congolais qui partagent sa vision et ses valeurs. S'agissant de la politique du pays, le parti fera parvenir au président de la République et aux autres institutions son cahier de charge au moment opportun. Les organes dirigeants sont le Conseil national formé de cent vingt cinq membres, le Bureau politique vingt trois, le secrétariat permanent quinze et la Commission de contrôle et de vérification cinq.

Jean-Jacques Koubemba

Photo : Eloi Destaing Sikoula au centre face aux membres de son parti.