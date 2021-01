Sénégal: Dr Mbaye Thiam, medecin-chef du district de rufisque - «En moins de deux mois, on a déjà atteint la moitié des cas de la première vague»

A l'image de beaucoup d'autres localités du pays, le département de Rufisque connaît une propagation rapide de la maladie à corona virus. Le nombre de cas connaît une courbe ascendante assez inquiétante.

Dans cette deuxième vague, le nombre de cas et de décès enregistrés en moins de deux mois a atteint la moitié de ce qui a été répertorié dans le district sanitaire de Rufisque. Entre mars 2020 et novembre 2020, ce sont 391 cas pour 13 décès qui ont été enregistrés alors qu'entre le 02 décembre 2020 et le 28 janvier 2021, le nombre de cas est déjà à 153 tandis que les morts enregistrés sont déjà au nombre de 06.

Selon le chef du district, près de 75% de ces cas sont suivis dans le cadre de la prise en charge à domicile, avec un bon taux de guérison. C'est pourquoi il estime que cette nouvelle stratégie du service d'hygiène est à saluer, car les acteurs communautaires sont les meilleurs leviers pour aller dans les domiciles et accéder aux cibles. « Pour la première vague, on était à 391 cas, pour la 2ème, à ce jour, on est à 152 cas donc ce qui veut dire que la 2ème est beaucoup plus féroce, beaucoup plus compliquée. Ces 152 cas, nous les avons enregistrés en moins de 2 mois, c'est-à-dire du 02 décembre à aujourd'hui alors que les 391 cas de la première vague ont été enregistré sur 11 mois. Le taux d'infection est beaucoup plus important pendant cette 2ème vague. Le taux de décès est aussi plus important avec cette 2ème vague.

Pendant la première vague entre mars et novembre, ce sont 13 décès qui ont été enregistrés, et avec la deuxième vague on est déjà à six décès en moins de deux mois, presque la moitié. D'où l'importance de sensibiliser l'ensemble des populations pour qu'elles puissent admettre que le virus est encore là et qu'on puisse se donner la main et essayer de le combattre. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est la participation communautaire et avec le service d'hygiène et le Major Mamadou Thiam Faye, nous avons procéder au lancement de cette campagne communautaire » a-t-il expliqué