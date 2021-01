Sénégal: Lutte contre la 2ème vague de Covid-19 - Les acteurs communautaires impliqués par le service d'hygiène

Le nombre sans cesse croissant de cas de Covid-19 suscite inquiétudes auprès des autorités sanitaires et du service départemental d'hygiène. Face à cette nouvelle situation, le service départemental d'hygiène de concert avec les autorités régionales et nationales de l'hygiène publique a décidé de revoir sa stratégie dans la prévention et la lutte contre le coronavirus.

Le Major Mamadou Thiam Faye et ses hommes ont procédé au lancement de cette nouvelle stratégie qui porte sur l'implication et l'engagement des acteurs communautaires dans la communication pour la sensibilisation et surtout la désinfection à l'intérieur des maisons.

Au nom du médecin Colonel Maodo Malick Diop, chef du service national d'hygiène, le chef de la brigade régionale de Dakar a indiqué que cette nouvelle stratégie n'excluait pas les actions déjà initiées mais, elle vient renforcer le travail et permettre à ses hommes de pouvoir atteindre les cibles dans les maisons.

Il s'agit pour lui d'initier les acteurs communautaires à la mise en pratique des messages véhiculés par le service d'hygiène dans le cadre de la prophylaxie, avec un accent particulier sur la désinfection des objets et des surfaces. « C'est une nouvelle stratégie que nous avons mis en place parce qu'après avoir lancé tous les messages, nous nous sommes arrêtés pour un peu faire l'évaluation. Nous nous sommes rendus compte que, dans les foyers, les populations ne parvenaient pas à mettre en pratique les messages qui leur étaient donnés. Il faudrait leur expliquer les techniques pour que la pratique soit bénéfique du point de vue de la santé. Pour la désinfection des objets et des surfaces avec de l'eau de javel diluée. Parce que si le dosage n'est pas respecté, ils ne peuvent pas en tirer le bénéfice sanitaire. C'est la raison de cette stratégie de communication de proximité où ce sont des prospections de masse que nous menons au niveau des maisons pour partager avec les familles sur les techniques de dosage de l'eau de Javel, de désinfection des surfaces et des objets. On s'est rendu compte qu'avec la transmission communautaire, le virus peut se retrouver partout. C'est cette action que nous sommes venus lancer ici avec l'appui du niveau central et de toutes les sous brigades » a expliqué le commandant Moustapha Kane, chef du service régional de l'hygiène de Dakar.

Une initiative saluée par le maire de la commune de Rufisque Nord qui abritait la cérémonie de lancement de la campagne, Mame Omar Mané, et par l'adjoint au sous-préfet de Rufisque Nord, Abdoul Aziz Mbodj. Pour ce dernier, les acteurs communautaires ont un rôle de premier plan a joué dans la lutte et leur implication permettra de libérer les agents des services d'hygiène qui vont se concentrer sur la désinfection des lieux et édifices public mais les lieux fortement fréquentés par les populations. D'ailleurs, a-t-il révélé, «le préfet avait convoqué une rencontre avec tous les acteurs et autorités pour une remobilisation des relais communautaires afin de faire face à la propagation du virus dans le département ».