Sénégal: Déclaration de patrimoine au niveau de l'Ofnac - Idrissa Seck s'y met

Le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Idrissa SECK, annonce avoir personnellement effectué sa déclaration de patrimoine hier, vendredi 29 janvier 2021, auprès de l'Office national de lutte contre la Fraude et la Corruption (Ofnac). L'information est livrée, via un communiqué en date de ce vendredi.

Selon le texte, la déclaration du tout nouveau patron du CESE qui a remplacé Aminata Touré, limogée par le président Macky Sall, a été effectuée « conformément, aux exigences de la loi numéro 2014-17 du 02 Avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine et de son décret d'application en date du 12 novembre 2014 ».

Et le texte de relever par suite que « l'exercice de déclaration de patrimoine permet de renforcer la transparence dans la gestion des affaires publiques, par une gestion vertueuse et une utilisation optimale des ressources publiques, et constitue une grande priorité pour le Président de la République Monsieur Macky Sall ».

Raison pour laquelle, fait remarquer le communiqué en question, « le Président du Cese a rempli et signé le formulaire de déclaration de patrimoine, accompagné des pièces justificatives y afférentes ».

Pour finir, le texte établit que « Ladite déclaration a été faite avec l'appui de ses avocats parisiens vraisemblablement pour la partie internationale de ses activités et par un Notaire à Dakar ».