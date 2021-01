Tunisie: Foot - Ligue 1 (11e journée) - L'Espérance de Tunis complique la tache du C.Africain

Tunis — L'Espérance de Tunis a remporté le derby de la capitale (1-0) face au Club Africain, dimanche, à Radès, en clôture de la 11e journée de la Ligue 1, confortant son leadership et compliquant la tache de son adversaire, avant-dernier.

Le derby très attendu de la 11e journée disputé devant des gradins vides, n'a pas manqué de suspens et a été dominé par les sang et or qui se sont créés le plus d'occasions profitant notamment de l'infériorité numérique des clubistes après l'expulsion de Skander Labidi dès la 7e minute.

Les protégés de Mouine Chaabani ont attendu jusqu'à la 75ème minute pour ouvrir le score par Anice Badri qui a repris un ballon mal renvoyé par le gardien Atef Dekhili pour inscrire l'unique but de la rencontre d'un tir croisé.

Ce nouveau succès, le 8e à l'actif des espérantistes et le 3e de suite, permet au leader de consolider sa place en tête du classement avec 25 points, à cinq longueurs de ses poursuivants, l'Etoile du Sahel et l'US Ben Guerdane.

Quant aux "rouge et blanc", à la recherche de leur deuxième succès de la saison (6 défaites), restent enfoncés en bas du tableau où ils occupent toujours l'avant-dernière place avec 7 points, à 5 longueurs sur la lanterne rouge, la JS Kairouan.

Plus tôt dans la journée, l'Etoile du Sahel, grâce à une victoire sur le fil face au Stade Tunisien (1-0), et l'US Ben Guerdane, vainqueur de l'O.Béja (1-0), ont conforté leur place sur le podium, tandis que le CS Sfaxien, auteur d'un match nul à Soliman (1-1) s'est retrouvé 4e ex aequo avec l'AS Réjiche, auteur d'un large succès à Metlaoui (3-0).

Dimanche

A Radès :

Espérance de Tunis - Club Africain 1-0

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane - O. Béja 1-0

A Metlaoui:

ES Métlaoui - AS Rejiche 0-3

A Hammam-Sousse :

Etoile du Sahel - Stade Tunisien 1-0

A Soliman :

AS Solimane - Club Sportif Sfaxien 1-1

Joués samedi

A Monastir:

US Monastir - US Tataouine 4-0

A Bizerte:

CA Bizertin - JS Kairouan 0-0

Classement PTS J V N D PB PC Dif

1. Espérance ST 25 10 8 1 1 16 6 +10

2. ES Sahel 20 10 6 2 2 15 8 +7

-. USB Guerdane 20 11 5 5 1 9 2 +7

4. CS Sfaxien 18 9 5 3 1 14 5 +9

. AS Réjiche 18 11 5 3 3 11 7 +4

-. AS Soliman 18 11 5 3 3 16 15 +1

7. US Monastir 14 10 4 2 4 14 10 +4

-. ES Métlaoui 14 11 4 2 5 6 10 -4

9. S. Tunisien 13 10 3 4 3 11 9 +2

10. O. Béja 10 10 2 4 4 9 13 -4

-. CA Bizertin 10 11 2 4 5 8 12 -4

12. US Tataouine 8 11 1 5 5 3 11 -7

13. C.Africain 7 11 1 4 6 9 18 -9

14. JS Kairouan 2 10 0 2 8 5 20 -15