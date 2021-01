Sénégal: Respect des engagements de l'Etat - Les émigrés refoulés rappellent à Macky ses promesses

Les émigrés sénégalais refoulés dénoncent le manque de soutien de l'Etat après leur rapatriement. Aussi interpellent-ils le gouvernement, appelé à respecter ses engagements. C'était lors d'un point de presse tenu hier, vendredi 29 janvier 2021 au siège du FRAPP sis au Camp Pénal de Liberté-6.

Après une minute de silence pour le repos de l'âme des victimes de l'émigration et du défunt Mourchid Ahmed Iyane Thiam, l'activiste Guy Marius Sagna a fait savoir aux émigrés que le FRAPP et ses membres sont de tout cœur avec eux, leur apportent leur soutien et leur solidarité en ce sens qu'ils contribuent au développement du pays. A côté de certains membres du collectif des émigrés refoulés que sont Assane Seck, Vincent Mbendy, Niancky Dramé, Pathé Sarr et Assane Dioume, il dira : «nous apportons notre solidarité à nos compatriotes émigrés ici présent. Cette maison-là, siège du FRAPP, en faisant l'effort de l'ouvrir, on voulait qu'elle soit la maison des Sénégalais, des Sénégalais qui souffrent, des Sénégalais opprimés, piétinés.

Et nous sommes là pour exprimer notre soutien, saluer, féliciter et encourager tous les Sénégalais émigrés du monde. Grace à vous, chaque année, il y a plus de 1300 milliards qui entre au Sénégal, grâce à votre contribution, vous citoyens sénégalais de la diaspora. Vous mobilisez et faites entrer au Sénégal 10% du PIB chaque année... Grace à vous, dans beaucoup de villages, il y a des écoles, des cases de santé, vous prenez en charge des infirmiers dans beaucoup de villages. Grâce à vous, dans beaucoup de villages, il y a des forêts, des mosquées, des églises. Si ce n'était pas les émigrés, la misère serait encore plus vaillante... Nous vous exprimons toutes notre solidarité pendant ces moments difficiles, ténébreux, dures où le monde est en proie à une pandémie, le coronavirus, qui impacte aussi votre travail. Toutes notre solidarité face aux racismes et à la violence qui se déchainent sur vous parfois. Et chaque mois, régulièrement, nous apprenons des cas d'assassinat et de mort de certains parmi vous morts. Bravo à vous, félicitation à vous.»

UNE CAMPAGNE DE RECENSEMENT POUR ACCOMPAGNER CES EMIGRES

Guy Marius Sagna interpelle l'Etat du Sénégal invité à respecter les promesses qu'il avait faites aux émigrés, à leur retour «involontaire» au bercail. «Nous tenons à interpeler l'Etat du Sénégal, nous refusons que nos concitoyens émigrés soit considérés comme des vaches laitières dont on ne s'occupe pas, qu'on utilise, qu'on use mais qui sont très maltraités. Quand ils ont des problèmes, l'Etat est absent ; quand un Sénégalais meurt dans la diaspora, l'Etat est absent ; quand ils sont arrêtés, l'Etat est absent ; quand le coronavirus les impactes, l'Etat est absent.

L'argent mobilisé sert seulement à la clientèle politique de l'APR. Et les émigrés réels ne voient absolument rien. Nous pensons que l'Etat du Sénégal doit avoir une politique migratoire digne de ce nom. Mais aussi et surtout qu'il revoit son PSE qui ne signifie pas Plan Sénégal émergent mais Plan Sénégal émigration. Un PSE qui pousse ses filles et ses fils sur les routes de l'émigration (irrégulière). Et beaucoup sont morts dans le désert du Sahara, dans l'océan atlantique, dans la méditerranée. Nous pensons que l'Etat doit revoir sa politique migratoire.» M. Sagna résume cette politique en ces termes : «tapis rouge déroulé pour Auchan, Carrefour, asphyxiant nos marchés, nos commerçants qui sont ainsi poussés sur les routes de l'émigration.

Tapis rouge déroulé pour Seneguindia, les GDS et les autres entreprises françaises, italiennes etc. qui viennent concurrencer nos pauvres et braves maraîchers. Politique qui déroule le tapis rouge aux entreprises étrangères qui asphyxient tellement nos Petites et moyennes entreprises (PME) que 64% de nos PME meurt avant 3 ans, ce qui augmente le chômage». «Donc nous interpellons le président Macky Sall par rapport à cela et lui rappelons les promesses qu'il avait faites à nos compatriotes émigrés, de les soutenir financièrement, de les accompagner financièrement, de dérouler un plan de réinsertion pour qu'ils puissent rester ici, vivre dignement au Sénégal, eux et leur famille. Que le président Macky Sall respecte son engagement, sa promesse.»

C'est pourquoi d'ailleurs, annonce Guy Marius Sagna, «nous allons faire une campagne de recensement de tous les émigrés afin que l'Etat du Sénégal, le ministère des Affaires étrangères, le secrétaire d'Etat des Sénégalais de l'extérieur, puissent les accompagner. Ceux qui n'ont plus de papier qu'on leur trouve des papiers ; ceux qui n'ont pas d'emplois, qu'on voit comment les accompagner pour une réinsertion sociale», a-t-il indiqué.