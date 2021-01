Afrique: Présidence de la CAF - Le chanteur Cheikh Guissé parraine Me Senghor

Il est le premier artiste à porter publiquement la candidature de Me Augustin Senghor à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF) dont l'élection est prévue le 12 mars prochain à Rabat au Maroc.

Cheikh Guissé du Groupe les Frères Guissé a appelé tout le monde à soutenir le candidat sénégalais. «Chers amis du Sénégal, de l'Afrique et de monde, je vous invite à soutenir la candidature de notre frère Augustin Senghor à la présidence de la CAF pour porter le football africain plus loin», a déclaré Cheikh Guissé dans une vidéo largement partagée dans les réseaux sociaux.

Mieux, il demande aux autres candidats d'accompagner le président de la Fédération sénégalaise de football. «J'invite son jeune frère Ahmed Yahya, ses grands frères Jacques Anouma et Patrice Motsepe à le rejoindre pour un football africain uni, plus performant et plus attractif», a-t-il dit. Des qualificatifs ne manquent pas pour Cheikh Guissé pour décrire la personnalité du candidat sénégalais, Me Augustin Senghor. « Je soutiens Augustin, un homme intègre, connu et reconnu pour sa probité intellectuelle et morale», a indiqué le membre du Groupe des Frères Guissé.