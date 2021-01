Sénégal: Commune Matam - Connexion gratuite au réseau wifi - Collèges, lycée, gouvernance et IA dotés

Le gouverneur chargé des affaires administratives de la région a procédé hier, vendredi, à la réception officielle du réseau wifi dans les trois collèges et le lycée de la commune, la gouvernance, l'inspection d'académie, au travers de l'opérateur téléphonique Hayo

Lors de la cérémonie officielle qui s'est déroulée au niveau de la gouvernance, en présence du donateur Diom Oumar Nguébane, des autorités de l'éducation et du représentant du Consortium du Service Universel Hayo, le gouverneur en charge des affaires administratives a exprimé sa joie et le bonheur qu'il partage avec les différents acteurs face à l'initiative.

Selon Cheikh Ahmadou Ndoye, « le réseau wifi reste à tout point de vue un outil incontournable au niveau des enseignements apprentissages, en ce sens qu'il facilite énormément la mise en œuvre de la stratégie des enseignements et celle de la continuité pédagogique des apprentissages ». Avant de rappeler que le Sénégal, à travers ses plus hautes autorités, a montré une volonté réelle pour la promotion des TIC dans tous les secteurs de la vie économique et sociale et notamment le secteur de l'éducation.

En livrant les codes de connexion aux autorités des établissements, l'inspecteur d'académie, Monsieur Mbaye Babou n'a pas manqué d'exhorter les jeunes élèves à s'appliquer à un usage responsable de l'Internet en ne favorisant que les accès à la connaissance et aux informations pédagogiques.

Relevant à ce niveau que « le bon usage d'Internet devrait être abordé dans un esprit constructif et positif dans les établissements scolaires». « Nous considérons qu'au 21ème siècle, vivre dans un espace scolaire sans internet est synonyme d'une aberration, au regard de l'utilité qu'il peut apporter aux apprenants et au monde scolaire. La démocratisation de l'internet est importante, en ce sens que cet outil est très bénéfique pour les études. C'est une véritable technologie éducative qui n'a pas de limite et qui ne cesse de se développer », a déclaré le donateur Diom Oumar Nguébane, directeur commercial de la RTS, par ailleurs adjoint au maire de la commune de Matam.

Pour souligner qu'à travers ce projet, l'objectif est de permettre à l'ensemble des acteurs : élèves, enseignants, corps administratifs de bénéficier d'un accès gratuit à internet dans le cadre de leurs besoins spécifiques.