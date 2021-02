Ile Maurice: Opposition - Roshi Bhadain, l'indésirable devenu désirable

Que n'ont-ils pas dit sur lui avant qu'il ne fasse des révélations sur Angus Road? Et tout d'un coup, il est devenu fréquentable pour les partis de l'opposition.

C'était sans doute le ministre le plus haï par l'opposition Parti travailliste (PTr) et Mouvement militant mauricien (MMM) entre décembre 2014 et janvier 2017. Et quand Roshi Bhadain démissionna comme parlementaire en juin 2017 pour se porter candidat dans la circonscription où il avait été élu, il a été la cible du PTr et du MMM.

Roshi Bhadain tant critiqué par le PTr, car c'est lui qui a été accusé d'être derrière l'arrestation de Navin Ramgoolam et aussi par le MMM, d'autant plus qu'il ne cessait de dire partout que ce parti avait bénéficié d'une certaine somme d'argent de la part du patron de la BAI.

Et quand Roshi Bhadain avait réclamé la démission de tous les députés de l'opposition l'année dernière, il avait été vivement critiqué par l'état-major de ces partis.

Pourquoi ces mêmes formations de l'opposition ont tendu la main à Roshi Bhadain pour qu'il fasse désormais partie de cette entente à trois ?

D'abord, le MMM dont on se rappelle que chaque fois quand une question concernant une éventuelle adhésion de Roshi Bhadain au sein de l'entente, Paul Bérenger répondit: «Le MMM n'est pas revanchard mais on n'a pas la mémoire courte», voulant se rappeler comment Roshi Bhadain avait traité le MMM. Mais au fil des mois, le leader du MMM a changé d'opinion sur Roshi Bhadain et il l'a même rencontré au début du mois de janvier.

Le PMSD moins critique

Pour le leader adjoint du MMM, Ajay Gunness: «Il y avait un désir de la part de tous les membres du parti pour que Roshi Bhadain intègre cette alliance et il a lui aussi exprimé ce désir de se joindre à nous. Pour moi "the time is right" pour qu'il se joigne au regroupement et tant mieux si on peut galvaniser la force de toute l'opposition.»

Des trois partis, le PMSD, il est vrai, était celui qui a été le moins critique à l'égard du leader du Reform Party. Sans doute parce qu'ils étaient ensemble au sein du gouvernement.

Selon Kushal Lobine, le PMSD a toujours eu une bonne relation avec Roshi Bhadain sauf pendant la campagne électorale de l'élection partielle. «On a voulu que chacun mette son ego de côté pour que tous les partis de l'opposition soient réunis. C'est comme en 1982 quand tous les partis de l'opposition avaient fait cause commune pour contrer le Ptr.»

Arvin Boolell soutient que c'est lui qui avait demandé à Roshi Bhadain de faire ses premiers pas en politique avec le Ptr. «Il était même question qu'il soit candidat du Ptr en 2005.» Ainsi, il a toujours gardé une ligne de communication avec lui et a toujours exprimé son souhait qu'il fasse partie de cette alliance. «Maintenant, il doit savoir qu'il opère au sein d'une équipe et qu'il y a certaines règles à respecter.»

Interrogé sur le fait que c'est Roshi Bhadain qui serait derrière l'arrestation de Navin Ramgoolam, Arvin Boolell a répondu que c'était plutôt les Jugnauth qui ont voulu faire arrêter le leader du Ptr. «Souvenez-vous des déclarations d'Anerood Jugnauth qui avait promis de faire arrêter Navin Ramgoolam.»