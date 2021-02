Ile Maurice: L'actu vue par la MBC - Il ne s'est rien passé à La Louise aujourd'hui !

Des milliers de personnes étaient à La Louise ce dimanche 31 janvier. Encore plus ont suivi les lives des différentes plateformes média. Mais la Mauritius Broadcasting Authority (MBC), n'a rien vu. Aussi aveugle que les caméras de Safe City.

C'est avec l'accord de coopération économique et partenariat entre Maurice et l'Inde que les Journaux Télévisés (JT) de 19 h 30 et le Zournal Kreol, une demi-heure plus tôt, ont été ouverts, ce dimanche 31 janvier. Pour annoncer que plus de 600 produits mauriciens auront un accès préférentiel sur le marché indien. Merci aux «rounde» (prononcé comme c'est écrit) de négociations entamées par... devinez qui... Pravind Jugnauth.

S'en suivra un sujet sur un nouveau plan d'aide offert par la Development Bank of Mauritius (DBM) à l'intention des entrepreneurs. Soit, un financement allant jusqu'à Rs 1 million, sans garantie collatérale. (Youpi)

La MBC est, ensuite, revenue sur cette décision prise par le Conseil des ministres, vendredi dernier, concernant les mobylettes et les motocyclettes électriques. C'est surtout pour dire que les autorités vont émettre un communiqué au sujet des marches à suivre, la semaine prochaine.

Le quatrième sujet des dits bulletins d'information : le dépôt de gerbes à Pointe-Canon, en marge de la commémoration du 186e anniversaire de l'abolition de l'esclavage prévue demain, 1er février. Toujours autour du même sujet, il y a eu un reportage sur la route de l'esclave au Morne, et l'avancée des travaux du musée intercontinental qui prévoit d'ouvrir ses portes en avril prochain. (Un long passage pour caresser dans le sens du poil une autre frange de la population.)

Permis de port d'armes

Puis, la MBC a parlé d'un sub hall à Montagne-Blanche dont l'inauguration a eu lieu hier, 30 janvier.

Et un sujet sur le permis de port d'armes (genre mine de rien on montre qu'on surveille, dans le sillage de l'assassinat de Manan Fakhoo et des déclarations de Rama Valayden sur des armes à Yemen) et un sujet sur les caméras de Safe City qui ont permis de démanteler un réseau de fausses coupures ! Là aussi on peut l'interpréter comme un message subliminal...

Sinon, vous ne le saviez peut-être pas mais février est un mois chaud ! Un scoop !

Et puis la campagne de la brigade sur la protection des mineurs qui note un changement positif ! La preuve quand vous prenez le bus à la gare du Nord !

Et aussi un sujet sur le don de sang (ça peut servir avec tous ces crimes !)

Sinon, les habitants de Chemin-Grenier ont pu profiter d'examens médicaux gratuits, au Shivala. «Petits et grands ont bénéficié d'examens buccaux-dentaires gratuits» : tansion dimounn mordé !

Jugez par vous-même, si vous en avez la patience !